日本航企巨頭上季業績報喜

俗語有云：「大難不死，必有後福」，亞洲地區航空公司就在疫後大翻身，上季業績已迅速起飛。日本兩大航空企業日本航空（JAL）及全日空（ANA）均拜乘客回流之賜，在首財季業績雙雙報捷，日航按年轉虧為盈，錄盈利230.63億日圓，為4年來首次錄得盈利，全日空更大賺306億日圓，按年狂飆29.6倍。

日航指，國際邊境限制結束，國內防疫限制亦已解除，客運需求也隨之穩步復甦。單計4至6月首財季，該企收入按年增41.85%至3,814.4億日圓，當中國際及國內航線收入分別上漲1.36倍及38.63%，兩者旅客人數亦增1.15倍及41.24%，前者旅客人數恢復至疫情前水平約65%，料未來繼續穩步恢復。上季整體除息、稅前盈利（EBIT）則錄313億日圓，亦由虧轉盈。

競爭對手全日空提到，雖然上季成本因經營規模擴大而增加，但由於廣泛的成本管理舉措，季內盈利能力顯著提高，經營收入亦升31.56%至4,610億日圓。國際旅客量及收入均升逾倍，國內旅客量及收入亦各增39.7%及47.23%，即使商業需求尚未恢復到疫情前的水平，但休閒出行盛況已重現。本財年展望方面，日航及全日空雙雙維持全年淨利潤預測不變。

星航料暑假客運需求強 同樣擺脫疫情陰霾的新加坡航空早前公布，截至6月底止的首財季收入達44.79億新加坡元，按年增14%，季內盈利大增逾98%至7.34億新加坡元（約43.27億港元）。

該企表示，業績主要受惠持續高企的出行需求，令乘客運載率處於88.9%的歷史高位，更預計整個暑假高峰所有航線的客運需求均保持強勁，因旅客未來3個月的預訂量平均覆蓋大多航線地區的運力。惟貨運表現就預計繼續疲弱，主要受累於全球通脹、經濟動力轉弱以至行業運力增加導致競爭提高。不過，對於本財年的運力目標則維持不變，即2024年3月恢復運力至疫情前90%水平。