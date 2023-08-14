旅遊異象 歐洲搭飛機平過火車

涉逾七成航線 平均價僅一半 經過長達3年新冠疫情洗禮，香港以至全球迎來第一個全面撤銷防疫措施的暑假，眾多家長帶同子女紛紛四出旅行度假。不過，踏入暑假這些傳統旅遊大旺季，國際環保組織發表報告指出，在歐洲乘坐長途火車費用，最多可以是搭飛機的近30倍，打破市場上傳統認知。同時，美國當地國內機票價格竟然按年下滑11%。

歐洲原本有不少旅客外遊時考慮選擇搭乘火車，原因在於價格比乘坐飛機低。但有國際環保組織近日發表報告指出，近月比較了112條歐洲航線的機票和火車票價，發現在這些分析的路線中，逾七成飛機的票價比火車便宜。

該報告指，火車票平均價格是飛機票的兩倍，而從英國到歐洲火車平均價格更是機票的4倍，兩者票價的不合理差距令市場為之嘩然，更引來切斷航空公司補貼、與火車公司監管及徵稅準則需睇齊等要求。

美國內機票年降11% 除了歐洲機票定價惹火之外，在疫情肆虐期間以天價機票去勉強維持經營的美國各大航空公司，近期國內航線票價出現回落趨勢。外媒引述票價追蹤公司的數據指，現時美國國內來回機票的平均價為258美元，較去年下降11%，亦較2019年減少9%。反觀國際機票平均價為958美元，較去年漲價8%。

主打國內航線的阿拉斯加航空首席執行官Ben Minicucci上月就警告，儘管美國人出行需求旺盛，但集團定價能力正在下降。業界指，這主要因為航班供應陸續增加，以及美國人旅遊喜好有變，由疫情期間的國內短途旅遊，轉為飛往世界各地的出國旅遊所致。

捷藍航空調低盈測 美國廉航捷藍航空（JetBlue）早前更出手下調今年全年經調整每股盈利為5至40美仙，低過此前預計的70美仙至一美元，以反映與美國航空結束合作關係的影響，同時市場需求轉向長途國際旅遊遠超預期，對夏季國內遊需求帶來明顯壓力。

隨着8月中旬準備開學後，航空業將步入旅遊淡季，美國當地航空公司的營業收入開始備受市場關注。其中，西南航空對本季展望相對審慎，雖然預期本季運力增加12%，但指引本季每可用座位英里收入（RASM）將較去年同期下降3至7%；加上第二財季淨利潤按年下跌一成至6.83億美元，該企績後遭多家華爾街投行下調評級。研究公司Berstein指出，由於西南航空的利潤恢復速度低於預期，且短期內逆風因素不會顯著緩解，故此坦言對該企盈利走勢失去信心。

西南航空最新季績另一致命傷，在於低估勞動成本。第二季不包括燃料成本、特殊項目及利潤分享的經營費用按年急增逾兩成，不計燃料成本等項目的每可用座位英里成本（CASM-X）亦升7.5%，公司將此歸咎於整體通脹壓力，特別是員工勞動成本上漲，更料通脹壓力持續，將導致第三季CASM-X再升3.5至6.5%。

商務需求未返疫前 更重要是，美國航空公司旗下商務客需求仍未恢復至2019年水平。疫情前商務旅客佔美國航空業收入最多一半，讓航企可銷售高毛利機位及在平日提供航班。

目前阿拉斯加航空估計，商務旅客仍較疫前減少四分之一，不得不將投資焦點轉向休閒航點如墨西哥及哥斯達黎加，但加州航班仍較2019年水平減少25%。捷藍航空亦表示正把紐約航班轉向高毛利旅遊地點，又指商務旅客需求仍較疫前低兩成。西南航空則把航班從短途商務航線轉向中至長途航線，並減少清晨或深夜航班，以及減少周二與周三航班。

在歐洲乘坐部分長途火車費用遠高於機票，打破市場上傳統認知。 歐洲火車票價與機票差距大