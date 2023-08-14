金融危機續發酵 恒指恐插落18500

恒生指數萬九點關易跌難守，中港財金界人士關注內地房地產企業債務問題持續發酵之外，亦留意到周末期間有網上流傳內地資產管理公司中植企業集團旗下金融產品被指暫停兌付的消息，雖然官方已迅速澄清消息不實，但多名分析員均指，市場充滿壞消息，恒指本周或會插落18,500點，上望空間最多也僅19,300點；除非中央再出手救市，否則投資者不宜過於進取。

本港地產板塊或受牽連 信誠證券聯席董事張智威表示，俗稱「黑期」的新加坡港股期指昨日低水逾270點，站在約18,800點位置。上周恒指一舉插穿10天、20天、50天線，最終收於19,075點後，技術走勢明顯轉差。投資者除了應避開本次跌市風眼內房板塊外，對本地地產股亦應小心，以免被牽連。

專家籲勿盲炒準染藍股 不過，凱基亞洲投資策略部主管溫傑坦言，因為市況不就，「估中都未必會升」，投資者不應該盲目炒熱門染藍股。況且美國明年大選，相信會繼續有攻擊內地的言論出台，嚇窒外資投資內地的意欲。目前大市只能靠對內地刺激經濟政策出台的憧憬，否則市況難有突破。投資者如要入市，他指，旅遊相關公司會是少數有強勁業績支持且安全的選擇。