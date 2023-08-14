產經

金融危機續發酵 恒指恐插落18500

市場充滿壞消息，勢影響港股走勢。 市場充滿壞消息，勢影響港股走勢。
市場充滿壞消息，勢影響港股走勢。
恒生指數萬九點關易跌難守，中港財金界人士關注內地房地產企業債務問題持續發酵之外，亦留意到周末期間有網上流傳內地資產管理公司中植企業集團旗下金融產品被指暫停兌付的消息，雖然官方已迅速澄清消息不實，但多名分析員均指，市場充滿壞消息，恒指本周或會插落18,500點，上望空間最多也僅19,300點；除非中央再出手救市，否則投資者不宜過於進取。
本港地產板塊或受牽連
信誠證券聯席董事張智威表示，俗稱「黑期」的新加坡港股期指昨日低水逾270點，站在約18,800點位置。上周恒指一舉插穿10天、20天、50天線，最終收於19,075點後，技術走勢明顯轉差。投資者除了應避開本次跌市風眼內房板塊外，對本地地產股亦應小心，以免被牽連。
本周有多隻權重股例如騰訊(00700)、香港交易所(00388)周三公布業績，料會隨着今年疫後內地重新對外開放而盈利上升。惟張認為，近期多隻大型股份業績縱然大升，但股價都會掉頭向下。投資者如有心水股票要趁現時價格低殘時入貨，亦應先以小注碼試水溫。
恒指公司將於本周五公布恒生系列指數半年度檢討結果，將於9月4日生效。中金發表報告指出，基於恒指調整方法，以及透過此前多次實際調整結果對非量化調整標準的理解和驗證，估算快手(01024)、理想汽車(02015)、京東物流(02618)、思摩爾國際(06969)、華潤燃氣(01193)、百濟神州(06160)等排在「染藍」機會的前列。
專家籲勿盲炒準染藍股
不過，凱基亞洲投資策略部主管溫傑坦言，因為市況不就，「估中都未必會升」，投資者不應該盲目炒熱門染藍股。況且美國明年大選，相信會繼續有攻擊內地的言論出台，嚇窒外資投資內地的意欲。目前大市只能靠對內地刺激經濟政策出台的憧憬，否則市況難有突破。投資者如要入市，他指，旅遊相關公司會是少數有強勁業績支持且安全的選擇。
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