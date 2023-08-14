默沙東籲整合醫療數據助產業發展

近年數碼經濟成為市場新寵，美國默沙東藥廠香港及澳門董事總經理湯偉成表示，現時醫療數據分散，但帶來巨大商機，參考近年大力推動生命科學產業的英國，其產業規模達5,000億英鎊（逾4.96萬億港元）。香港醫學屬國際級水平，若能將醫療數據適度整合及開放，可以吸引更多藥企、科學家、醫療人員來港，繼而提升本港醫學研究，帶動整個醫療產業發展。

限制讀取保病患私隱 醫療數據牽涉大量病患個人資料、私隱，香港科技園公司STP Platform總監霍露明解釋，整合數據不等於完全開放個人資料，亦不可能全面開放予任何人閱覽，而是將數據劃分不同的敏感級別，限制使用數據者的讀取。舉例指，用於醫學研究的數據，只提供病例。

湯氏補充道，在兼顧病人私隱、數據開放予藥廠時，可快速了解某地區哪類疾病較多，更容易就臨床研究配對病患，而追蹤用藥成效的數據，可有效平衡用藥情況。對於原研藥廠的研發失敗率約九成而言，有關醫療數據可以讓藥廠「止蝕」，將節省的資源再投放於其他研發項目，從而提升效益，對病患及廠企是雙贏局面，認為可參考英國、歐洲等地的發展經驗。

商討公私營資料互通 他又以北歐3國為例，瑞典、芬蘭及丹麥的總人口數量不多，但國民出生至死亡的就醫數據，開放予醫療業界用作研究，故當地的生物科技發展迅速。粵港澳大灣區有8,600萬人口，可彌補香港人口少的局限。若能打通醫療數據，對着重數據的原研藥是一個新的發展里程。

現時香港公營及私營醫療體系的數據並不互通，霍露明指出，這絕非技術問題，而是大眾對此未準備好，認為在民眾教育及意識轉變上須下工夫。香港有潛力成為數據安全港，容許數據存放，並讓優質的研發項目利用有關數據。公司現正與業界商討可行性，而下一步會探討在法例法規上有否完善空間。