碧桂園多筆境內債今停牌 規模160億

世茂富力上月賣樓轉跌

儘管碧桂園「跪低」向投資者致歉賠罪，但境內債在內的債務管理措施能否化險為夷，仍屬未知數。集團旗下碧桂園地產發行的9筆境內債公布，因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，經申請會在周一起停牌。同時，碧桂園旗下廣東騰越建築工程發行的境內債，以及另一筆非公開私募債亦於同日起停牌，據報涉及債券的總發行規模逾160億元（人民幣‧下同），而上述境內債的復牌時間將另行確定。業界正關注與債權人協商的結果，以至境外債務的管理行動何時拉開序幕。