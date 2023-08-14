碧桂園多筆境內債今停牌 規模160億
世茂富力上月賣樓轉跌
儘管碧桂園「跪低」向投資者致歉賠罪，但境內債在內的債務管理措施能否化險為夷，仍屬未知數。集團旗下碧桂園地產發行的9筆境內債公布，因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，經申請會在周一起停牌。同時，碧桂園旗下廣東騰越建築工程發行的境內債，以及另一筆非公開私募債亦於同日起停牌，據報涉及債券的總發行規模逾160億元（人民幣‧下同），而上述境內債的復牌時間將另行確定。業界正關注與債權人協商的結果，以至境外債務的管理行動何時拉開序幕。
銷售疲弱被視為房企重大不利因素之一，下半年開局的樓市救市措施又遲遲未見影，令銷情回暖趨勢中斷。中指研究院統計顯示，內地百大房企的7月單月銷售額按年降34.1%，比起6月亦跌33.8%。
以股份復牌半個月的世茂集團為例，上月合約銷售額只有30.5億元，按月轉跌27.55%，比去年同期更大減55.27%；而年初至今股價已蒸發超過三分之一的富力地產，於7月總銷售收入更僅錄10億元，按月亦轉挫66.32%，按年也大跌近一半。今年首7個月累計銷售規模計，世茂及富力分別錄311.2億元及145.4億元，按年各減38.48%及48.8%。
房企以物業代交管理服務費
房企盈警消息持續。中梁控股(02772)昨發盈警，稱上半年業績可能錄得擁有人應佔淨利潤或虧損，範圍為約5,000萬元淨利潤至約5,000萬元淨虧損，差過去年同期淨利潤約4.38億元。
物管股金科服務(09666)與主要股東金科股份訂立協議，對方以36項抵銷物業代找物業管理服務費。轉讓後，約2,040萬元的持續關連交易應付款項將被視為已悉數結清。
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