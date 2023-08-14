騰訊上季經調整盈利看升26%

摩通估遊戲收益按季下跌 作為騰訊主要收入來源之一，遊戲業務的表現向來是投資者留意的重點。摩通此前曾發表研究報告，估計騰訊上季遊戲收入為470億元，按年增長超過一成，惟按季則會有所下跌。報告解釋，遊戲收入按季回落主要是反映季節因素，而且此前騰訊經典王牌手遊《王者榮耀》等多款遊戲已在首季創下收入新高，外部競爭形勢亦有所惡化。

花旗則指出，過去數月大量新遊戲版號批出，本土遊戲市場的競爭及國際遊戲業務的新產品值得關注，預測上季遊戲收入為467億元，與摩通的預測相近。不過，若單計本地遊戲，則料相關收入升幅只有約6%。另外，射擊遊戲《無畏契約》（Valorant）、《失落的方舟：LOST ARK》等新作在內地推出後，將推動第三季遊戲收入增長加速。

微信視頻料帶動廣告收入 其他業務方面，摩通預期在微信「視頻號」功能帶動、低基數效應下，廣告業務收入按年將有明顯增長。交銀國際亦指出，微信生態在「618」促銷活動帶動下持續貢獻收入增長，當中視頻號直播技術服務費或貢獻10億元收入增長；預計騰訊廣告次季收入增長19%。

騰訊近年股價表現