大鱷信唔過 投資紛反口

索羅斯反AI 上季買英偉達 橋水唱好黃金 掉頭狂掟貨 資本市場向來充斥着謊言與欺騙，在金融市場縱橫多年的金融大鱷更是此道的高手，任何出自他們口中的說話都是萬萬不能盡信。美國證交會（SEC）披露的13F文件顯示，剛在兩個月前公開表明自己反對人工智能（AI）立場的索羅斯（George Soros），上季原來買入了最熱門的AI概念股英偉達（Nvidia）及微軟。另邊廂，由「鱷王」達利奧（Ray Dalio）創立的橋水基金雖然主張「黃金的長期牛市剛開始」，但上季減持最多的正正就是黃金。如此看來，這種「講一套，做一套」的做法，似乎也是金融大鱷的基本修養。

作為曾經狙擊多國貨幣，引發1997年亞洲金融風暴令不少人輸身家、家破人亡的索羅斯，最近「正義感爆棚」，走上幕前公開反對AI發展，稱AI技術將會破壞民主。他於今年6月時曾警告「AI是人類社會最大的威脅」，更稱AI的恐怖更甚於俄烏戰爭、全球氣候變化。

據他所言，AI善於「生產監控工具」，會幫助專制政府監視人民，鼓吹封閉社會。有趣的是，過去索羅斯也曾用類似言論批評大數據公司Palantir，後者是一家與美國政府關係密切的數據分析公司，因為曾經協助美國軍方找出極端組織阿蓋德前首領拉登的藏身處而聲名大噪。

SFM大手建立AMD淡倉 而就在Palantir於2020年第三季在美股上市後，他旗下的家族辦公室Soros Fund Management（SFM）就在13F文件中披露，其持有1,846萬股Palantir，單用上市發行價每股10美元計，該筆股份總值已達1.84億美元（約14億港元），而該股之後一度升值數倍。索羅斯當時聲稱自己忘了這些在上市前買入、價值數十億港元的投資，並且在其後沽出了有關股份。

至於今次SFM最新披露的13F文件顯示，其於上季買入了一萬股英偉達及約一萬股微軟，而這兩隻都是近期大熱的AI概念股，以上季末股價計，總值約為763.5萬美元（約5,955.3萬港元）。

當然，索羅斯買入英偉達未必是因為AI，畢竟也可以是出於看好圖像處理器（GPU）晶片業務。這就要提到SFM上季的另一筆投資──利用認沽期權做淡英偉達的競爭對手、在AI技術方面稍為落後的超微半導體（AMD），涉及名義倉位25萬股（名義價值2,847.7萬美元）。這是對沖基金常用的「長短倉策略」，背後邏輯是能夠把握AI熱潮所帶來的升浪（目前英偉達的AI技術最為成熟），同時對沖晶片行業的整體風險（當行業不景氣時，做淡AMD的期權可以彌補損失）。

達利奧屢次言行不一 至於另一大對沖基金橋水，聯席投資總監坦布爾（Karen Karniol-Tambour）不久前才唱好黃金，結果文件卻揭露該基金公司上季減持了總值2.28億美元（以上季末價值計）的黃金交易所買賣基金（ETF），幾乎已完全清倉所有黃金。

橋水本身持有兩隻黃金ETF，其中，SPDR金ETF的1.62億美元持倉已經於上季全數沽清，以金額計屬於減持幅度最大的項目；至於另一隻安碩黃金ETF持倉量則大減95%，僅留下約347.3萬美元。

回顧橋水的創始人達利奧仍在掌舵基金的年代，當時他也是不斷宣揚「美國衰落」，但又不斷增持美股；唱好中國但又減持中概股。

對於一般散戶而言，要理解這些金融大鱷的想法，最好還是「莫聽其言，觀其所行」。

達利奧創辦的橋水基金，上季幾乎清倉所有黃金。 本周環球財金焦點