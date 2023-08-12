海韻軒改建新方案減住宅量

上述項目曾於去年10月提交相類改建申請，惟其後主動押後審議。該發展佔地約10.7萬方呎，現時地皮被劃作商業（3）用地，最新申請作分層住宅及酒店等用途，並放寬私家車/貨車公眾停車場的總樓面面積，擬議的住宅及非住用地積比率分別7.182倍及4.226倍。