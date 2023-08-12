海韻軒改建新方案減住宅量
本港酒店物業未來不被看好，發展商謀求其他發展選項。長實集團(01113)紅磡紅樂道12號海韻軒海景酒店，向城市規劃委員會提交改建分層住宅及酒店用途的新建議，擬提供住宅單位及酒店房間量分別1,375伙及546間，較去年舊方案分別減少128個及增加104間。
上述項目曾於去年10月提交相類改建申請，惟其後主動押後審議。該發展佔地約10.7萬方呎，現時地皮被劃作商業（3）用地，最新申請作分層住宅及酒店等用途，並放寬私家車/貨車公眾停車場的總樓面面積，擬議的住宅及非住用地積比率分別7.182倍及4.226倍。
當中涉及住宅樓面達76.85萬方呎，較之前少約3.4萬方呎，減幅約4.2%，而非住用樓面最新約45.21萬方呎，則增約5萬方呎，至於車位有542個，略減46個。改建後私人住宅分布於第1座及第2座，第3座則主要作酒店。項目亦提供約14.6萬方呎公眾停車場。
愉景灣項目准建858伙
香港興業國際(00480)大嶼山愉景灣稔樹灣住宅發展計劃，擬議興建858個住宅單位，有關申請昨獲城規會通過。項目位於愉景灣蘅峰以南沿海及以北部分地皮，地盤面積約83.89萬方呎，將興建共54幢住宅物業，當中逾六成為洋房。至於船廠位置，將提供約5.9萬方呎非住用樓面，物業樓高5層。
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