康怡賣675萬 低估價14%

二手樓愈賣愈平，鰂魚涌康怡花園再錄「6字頭」成交，該屋苑兩房單位累減逾120萬元，剛以675萬元售出，較個別銀行網上估價低約14%。

市場消息透露，該盤E座中低層11室，實用面積約522方呎，曾叫價逾800萬元，累劈125萬元沽，呎價約12,931元。據了解，銀行網上估價介乎666萬至786萬元。

藍田滙景花園再錄成交。美林物業林小燕指，該盤1座高層F室三房戶，實用面積約612方呎，7月初開價990萬元，8月降至900萬元，剛售860萬元，低估價約6.5%，呎價約14,052元。

市場再現貶值成交。資料顯示，西南九龍匯璽II的3A座中低層單位以3,080萬元登記售出，呎價約22,680元，約5年帳貶逾530萬元。市場消息稱，西半山SOHO 38一個高層戶，市傳以570萬元沽，約5年帳面蒸發約26%。

LP6一房458萬沽 康城最平 中原伍錦基指，將軍澳日出康城LP6的5座低層L室一房戶，實用面積約307方呎，於3月放盤，累減112萬元，以458萬元售出，做價料為日出康城同類間隔低位，呎價約14,919元，原業主約5年帳蝕46.3萬元。

世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山居屋錦英苑C座高層三房戶，減價30萬元後，於已補價自由市場以460萬元沽，呎價約8,303元，低市價約10%。

利嘉閣表示，50大指標屋苑今、明兩天僅錄815組預約睇樓，按周少約4.1%，並連挫7周。反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，按周再升約0.42%至165.42點，已連升3周，惟港島及九龍指數回落，分別跌約0.46%及約0.34%。