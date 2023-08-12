4新盤677單位周末搶客
親海駅II佔逾九成
本月新盤市場的重頭戲上演，今、明兩日將有4個樓盤合共推售677伙。其中，長實集團(01113)油塘親海駅II的銷售規模最大，在今早起一口氣發售該期數所有626伙標準單位，佔市場整體推售量逾九成。
項目採用即場抽籤的形式決定揀樓次序，故準買家須於上午9時至10時到達紅磡置富都會的售樓處報到。該集團營業部首席經理郭子威表示，為避免售樓處出現混亂場面，所以會嚴格控制人流，包括現場只容許每個籌號出席揀樓人數上限為3人。該系列另一期數親海駅I，現階段未有任何發售計劃，或會考慮留待現樓形式出售。
終收3.8萬票 超購59倍
親海駅II於日前已經截票，由於認購登記數量龐大，點算票數需時。有市場消息指，經點算後，確認最終截收的票數超過3.8萬張，超額認購增至逾59.7倍，亦意味本港歷來收票量最高紀錄，再推高超過7,500張。
同系沙田名日‧九肚山最新錄得一宗終止交易個案，項目21號洋房，實用面積891方呎，三房間隔，原於2021年4月以2,420.5萬元沽出，當時呎價約27,166元，惟交易於昨日終止。
至於信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，昨沽出1座8樓B室，採四房雙套連多功能房間隔，實用面積1,432方呎，以4,490萬元成交，呎價約31,355元。
GREENWICH或加推
恒基地產(00012)旗下3個樓盤在周末兩日發售共51伙。當中，紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH是日次輪發售23伙，包括3伙開放式戶及20伙一房戶，折實價375.66萬元起。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，對樓盤銷情充滿信心，有機會即日再加推。中原地產向首3位購入項目開放式戶或一房戶的買家，送贈價值8,800元的一年租務管理服務。
同系列項目第2期必嘉坊‧迎匯同日發售20伙，折實平均呎價約20,949元。而鰂魚涌THE HOLBORN明日發售8伙一房戶，全屬實用面積255方呎的B座B5室，折實價574.71萬元起。
林透露，集團在第四季有機會連推3盤，除了早前提及的長沙灣西洋菜北街項目及同區巴域街項目之外，亦包括大埔美新里舊契單幢盤，涉約100伙，並以中小型單位為主。
同時，恒地密密部署推售市區特色戶，旺角利奧坊‧曦岸及利奧坊‧凱岸落實下周五起共推11伙連平台戶招標，部分另附天台，招標期截至10月31日。
維峯‧浚匯呎售2.6萬
大型銷售活動前夕，僅錄零星交投。恒地的北角維峯‧浚匯最新賣出15樓H室，為實用面積200方呎開放式戶，成交價537.68萬元，呎價為26,884元。麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，以593.04萬元售出9樓F室一房單位，成交呎價約16,993元。
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