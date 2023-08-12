4新盤677單位周末搶客

項目採用即場抽籤的形式決定揀樓次序，故準買家須於上午9時至10時到達紅磡置富都會的售樓處報到。該集團營業部首席經理郭子威表示，為避免售樓處出現混亂場面，所以會嚴格控制人流，包括現場只容許每個籌號出席揀樓人數上限為3人。該系列另一期數親海駅I，現階段未有任何發售計劃，或會考慮留待現樓形式出售。

終收3.8萬票 超購59倍 親海駅II於日前已經截票，由於認購登記數量龐大，點算票數需時。有市場消息指，經點算後，確認最終截收的票數超過3.8萬張，超額認購增至逾59.7倍，亦意味本港歷來收票量最高紀錄，再推高超過7,500張。

同系沙田名日‧九肚山最新錄得一宗終止交易個案，項目21號洋房，實用面積891方呎，三房間隔，原於2021年4月以2,420.5萬元沽出，當時呎價約27,166元，惟交易於昨日終止。

同系列項目第2期必嘉坊‧迎匯同日發售20伙，折實平均呎價約20,949元。而鰂魚涌THE HOLBORN明日發售8伙一房戶，全屬實用面積255方呎的B座B5室，折實價574.71萬元起。

林透露，集團在第四季有機會連推3盤，除了早前提及的長沙灣西洋菜北街項目及同區巴域街項目之外，亦包括大埔美新里舊契單幢盤，涉約100伙，並以中小型單位為主。

同時，恒地密密部署推售市區特色戶，旺角利奧坊‧曦岸及利奧坊‧凱岸落實下周五起共推11伙連平台戶招標，部分另附天台，招標期截至10月31日。