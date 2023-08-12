俄鋁首6月純利32億 縮75%

儘管亞洲收入有增長，緩衝了歐洲、獨聯體（前蘇聯國家）及美洲的倒退，截至今年6月底半年，俄鋁收入依然按年倒退16.88%至59.45億美元，佔比最大的銷售原鋁及合金分部「量升價跌」，收入按年減少18.42%至48.39億美元。

公司總經理尼基京稱，俄鋁去年下半年成功配售人民幣債券後有充足的流動資金，可應對計劃中的償還債務，正爭取完成俄蒙邊界不遠的泰舍特鋁冶煉廠和陽極廠，並透過建設列寧格勒區（聖彼得堡附近）的新氧化鋁精煉廠項目穩定原材料供應。俄羅斯地大物博，但俄鋁上半年因澳洲制裁，有廠房得不到足夠的氧化鋁，拖低了產量。

該企致力開拓更多新產品，例如為汽車行業推出廢鋁生產的鑄造合金，降低碳足迹，並且推出原鋁顏料漿產品線、開發8微米厚的超薄高強度電池用鋁箔。

俄原油出口收入8個月高 說到俄國，國際能源機構（IEA）指，該國7月原油出口收入按年跌逾兩成至153億美元，但也創了8個月新高，原因是油價反彈抵銷產量減少的影響；又稱夏季航空交通需求強勁、中國石化產業活動上升，加上原油發電增加，原油需求創新高，庫存卻急劇減少，秋季供不應求情況恐更嚴重，上月石油輸出國組織（OPEC）日均產量比今年10至12月全球日均需求低6.37%。