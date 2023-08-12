拜登：華經濟挑戰大 成計時炸彈

中美在各個領域的競爭從未停止，美國總統拜登日前簽署行政命令限制投資中國高科技產業後，他近日出席活動時更公然挑釁中國，指中國的經濟增長缺乏動力，目前已陷入困境，失業率更是高踞不下，正面臨經濟挑戰，已變成一個「計時炸彈」。

拜登稱表示，中國陷入麻煩並不是好事，因為「當壞人遇到問題時，他們就會做壞事」；同時補充「不想傷害中國，希望與中國建立理性的關係」。此外，他將中國的「一帶一路」倡議形容為「債務與絞繩」（Debt and noose），並指參與的該倡議國家必須接受特定的條款，才能換取資金。

明年大選 料爭取民意 不過，拜登對中國經濟情況的侃侃而談，實際上錯漏百出。他聲稱︰「中國曾以每年8%的經濟增速保持增長，現在增速已跌至每年2%。」事實上，中國經濟增長追求「保八」（在8%以上）已是10幾年前的事，而去年受疫情影響下增長也有3%，與拜登所言有不少的差距。他又指，中國「屬於退休年齡的人口多過工作年齡的人口」，這一說法同樣有誤。

考慮到明年將會是美國總統選舉年，拜登近期頻頻向中國開火，很可能是為了爭取民意支持，尤其民調顯示多數美國人對「拜登經濟學」的滿意度偏低，將經濟問題推諉予中國似乎是拜登的策略之一。