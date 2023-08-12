華為半年多賺兩倍

飽受美國打壓的中國科技巨擘華為公布上半年業績，收入按年增長3.1%至3,109億元（人民幣•下同），比去年全年增長0.86%有所加快，令人意外的是期內純利率達15%，為正值中美經貿衝突開始升溫的2019年以來最高，以此推算大賺約466億元，按年大增2.09倍。

華為中期收入增速跟芬蘭同業諾基亞差不多，比瑞典的愛立信慢，盈利增長卻遠勝這兩家獲西方祝福的同業。不過，華為今年也是按傳統以新聞稿形式摘要披露上半年業績，並無交代盈利增長何以如此偏離收入，不排除與去年或今年次季有一次性損益入帳有關，一種說法是上季錄得業務出售收益，事關華為去年中期純利過百億元，基數不低，而且今年首季僅賺約30億元。

不管如何，曾遭加拿大軟禁近3年的華為輪值董事長孟晚舟表示，ICT（資訊及通訊）基礎設施業務保持穩健，終端收入實現增長，數字能源和雲業務實現良好增長，智能汽車增量部件競爭力持續提升。

華為這份業績提到的分部「由3變5」，可比的只有終端（智能手機等消費電子）分部，上半年進帳1,035億元，即按年增長約2.2%。據外媒，華為表示「旗艦產品之推出今年會回復正常」。

富瑞指出，華虹維持12吋晶圓月產能年內增至9.5萬片的計劃，但本季晶圓平均售價恐下跌。更甚者，中芯4座新廠月產能達34.5萬片12吋晶圓，大部分是成熟製程，跟華虹的特色工藝競爭，而且中國和日本設備商反映，內地新晶片廠需求強勁，不斷擴產的風險就是供應過剩。

另外，據富瑞報告，華虹目標是3年內向母企收購涉及28納米等較先進製程的上海華力微電子。

華為上半年業績概要