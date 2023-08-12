英國GDP意外季升0.2% 鎊匯上揚

英國近月罷工工潮不斷，但3至6月的第二季國內生產總值（GDP）卻意外地按季增長0.2%，勝市場預期的無增減，也高於今年首季的0.1%。按年則升0.4%，也勝市場預期和前值的0.2%。英國國家統計局（ONS）表示，從支出來看，家庭消費和政府消費強勁增長，但第二季度國際貿易流量下降部分抵銷了增長。

英鎊在GDP數字提振下做好，昨日每英鎊兌美元收復1.27關口，曾高見1.2723，升幅近0.3%；每英鎊兌9.9304港元。

荷蘭國際集團（ING）的報告指出，6月英國出現好天氣，帶動國內旅遊和零售等支出，令6月GDP亦由5月時按月收縮0.1%，轉為增長0.5%。另外，近期公務員和鐵路的工潮有機會平息，加上政府的能源價格上限保證在7月加碼，都利好民眾的消費，讓第三季GDP預料向好。惟在高通脹和高利率雙重夾擊下，今年最後一季經濟增長很有機會回落。

星洲收窄全年經濟預測 亞洲區方面，新加坡貿易和工業部（MTI）公布，第二季GDP經修訂後按年增長0.5%，低於初值和市場預期的增長0.7%，僅險高於首季的0.4%增幅。

新加坡次季製造業按年萎縮7.3%，較首季按年5.4%的萎縮幅度擴大。故MTI將今年全年經濟增長預測，由早前的0.5至2.5%，收窄為0.5至1.5%。