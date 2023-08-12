字節跳動傳內地增長放緩

中國互聯網行業近年遭遇宏觀經濟、監管政策等多方面的逆風，導致科技巨頭的業務增長普遍放緩。外媒引述消息指，抖音母公司字節跳動去年總收入達850億美元，按年增長38%；而來自中國的收入為690億美元，按年增長只得25%，低於2021年、2020年和2019年的68%、105%和150%。

相反，字節跳動的海外收入去年增至160億美元，較2021年的65億美元多接近1.5倍，而2020年時僅為12億美元。數據反映出，中國科技企業「出海」能夠獲得更好的業務增長，亦從側面反映出內地市場日漸飽和的情況。字節跳動的海外收入主要來自旗下短片平台TikTok（即抖音的海外版），也包括電子遊戲和企業軟件等其他國際業務。

海外每日活躍用戶添40% 截至2022年底，字節跳動在中國以外的每日活躍用戶已達到8.4億，按年增長40%，在中國的每日活躍用戶則為8.5億，按年增長13%。

早前亦有報道指出，字節跳動正在推進其人工智能（AI）聊天機械人的內部測試，該項目代號為「Grace」，惟有指該AI模型表現欠佳，故遭到員工冷待。

另外，中國信通院的數據顯示，6月內地市場手機出貨量按年下跌20.9%至2,214.9萬部；其中5G手機為1,732.2萬部，按年跌24.8%，佔同期手機出貨量比例為78.2%。