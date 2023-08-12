裕元半年盈利挫52% 派息削半

裕元指，由於訂單不振且能見度不佳，影響集團製造業務的產能利用率及營運效率，導致營運反槓桿，且影響其盈利能力。業績公告顯示，上半年總營業收入按年跌11.78%，至41.54億美元，其中，運動或戶外鞋收入跌16.29%至20.63億美元，而休閒鞋及運動涼鞋，以及鞋底、配件及其他的收入則跌28.38%及31.13%。期內出貨1.09億雙鞋，較去年同期減少23.8%，惟每雙鞋平均售價為21.67美元，按年升7.5%。整體毛利率則升0.2個百分點至23.5%。