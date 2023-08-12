裕元半年盈利挫52% 派息削半
裕元指，由於訂單不振且能見度不佳，影響集團製造業務的產能利用率及營運效率，導致營運反槓桿，且影響其盈利能力。業績公告顯示，上半年總營業收入按年跌11.78%，至41.54億美元，其中，運動或戶外鞋收入跌16.29%至20.63億美元，而休閒鞋及運動涼鞋，以及鞋底、配件及其他的收入則跌28.38%及31.13%。期內出貨1.09億雙鞋，較去年同期減少23.8%，惟每雙鞋平均售價為21.67美元，按年升7.5%。整體毛利率則升0.2個百分點至23.5%。
寶勝轉型奏效 多賺16倍
隨着寶勝國際推進數碼化轉型有成，該企上半年按年多賺16.54倍，至3.05億元（人民幣‧下同），與早前盈喜預告的相若，並派中期息每股0.0185港元，去年同期沒有派息。
該企提及，內地防疫措施全面鬆綁，帶動實體店客流量提升，加上去年同期因低基數效應，業務復甦趨勢良好，所有渠道銷售強勁。上半年營業收入按年升11.1%至109.6億元，其中銷售運動服裝和鞋類產品佔108.97億元，按年升幅同樣為11.1%，特許專櫃銷售佣金則升9.94%至6,276.8萬元。
截至6月底止，寶勝國際於大中華地區有3,723間直營店舖，按年少732間。同時，微店、抖音直播帶貨和商場會員平台的銷售卻按年錄逾50%增長。不過，期內銷售成本按年升14.45%至72.89億元，連累毛利率倒退1.9個百分點至33.5%。
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