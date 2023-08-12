飛鶴盈警 股價冧11%
奶粉股中國飛鶴(06186)發盈警，預計上半年淨利潤按年倒退23.2至36.4%，拖累公司股價昨日一度急插14.4%，低見4.27元；最終收市仍瀉11.42%，報4.42元。美資券商高盛表示，留意到近期嬰幼兒配方奶粉行業的負面因素不斷增加，維持予其「中性」評級，目標價4.6元。
出生人口減 奶粉銷量跌
飛鶴預期上半年盈利介乎14.5億至17.5億元（人民幣‧下同），按年倒退因出生人口下降，行業競爭壓力增大及附屬原生態牧業(01431)預期錄淨虧損；收入與去年同期持平，介乎約95.8億至98.7億元。高盛的研究報告指，以中位數計，盈利差過該行預測36%，收入亦遜預期3%。
該行又提到，飛鶴正面對新生嬰兒商店減少、疲弱的消費力令平均售價增長有限等負面因素，加上行業競爭激烈，或導致公司增加營銷支出，以維持市場份額。
高盛引述行業報告指，上半年內地嬰幼兒配方奶粉實體市場按年萎縮16%，銷量下降15%，平均售價下降2%。即使飛鶴的市場份額繼續擴大，但在充滿挑戰的市況下，預測該公司2023至2025年每股盈利分別為0.52元、0.5元及0.51元。
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