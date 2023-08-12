飛鶴盈警 股價冧11%

該行又提到，飛鶴正面對新生嬰兒商店減少、疲弱的消費力令平均售價增長有限等負面因素，加上行業競爭激烈，或導致公司增加營銷支出，以維持市場份額。

高盛引述行業報告指，上半年內地嬰幼兒配方奶粉實體市場按年萎縮16%，銷量下降15%，平均售價下降2%。即使飛鶴的市場份額繼續擴大，但在充滿挑戰的市況下，預測該公司2023至2025年每股盈利分別為0.52元、0.5元及0.51元。