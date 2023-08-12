李寧純利21億 復派中期息

電商折扣增 拖低毛利率 李寧上半年收入140.18億元，按年多12.97%，毛利率按年跌1.18個百分點至48.78%，主要受累於集團增加電商渠道的折扣力度。執行董事兼聯席行政總裁錢煒解釋，消費者在疫情緩解後開始增加線下活動，公司遂適當加深電商折扣以提高客流轉化率，同時降低購物門檻，但重申這不代表其電商毛利或者利潤率很差。

上半年整體平台（不包括李寧YOUNG）的同店銷售錄得低單位數跌幅，其中零售渠道錄中單位數增長，電商渠道則錄10至20%低段跌幅。若單計次季，整體平台同店銷售錄低單位數增長，其中電商同樣錄低單位數增長。另第二季整體平台零售流水錄得10至20%中段增長，零售渠道表現最佳，錄20至30%高段增長。

集團副總裁及首席財務官趙東升指，第二季線下渠道逐漸回暖，可是消費仍不及預期，令上半年同店銷售受壓。趙坦言，市場逐步恢復，經營環境仍面臨較大壓力，但下半年還會繼續朝着全年目標進發，現維持年初定下的指引，即營業額錄10至20%中段增長，純利率（純利對收入比率）料於10至20%中段，並強調對公司中期發展樂觀。

另錢煒表示，上半年業績表現符合預期，收入穩步增長、純利率保持穩健，又透露7至8月銷售表現同樣符預期。管理層繼續強調對單店經營效率的重視，不希望單靠擴大店舖數目帶動增長，又預計庫存結構今年底將進一步優化，整體存貨處於健康可控水平。集團未來繼續提升產品功能研發與科技創新、優化渠道結構，及加強商品管理及升級物流策略。

截至6月底，「李寧」牌在華銷售點（不包括「李寧YOUNG」）為6,167個，按季淨減39個，年內累計淨減128個。至於「李寧YOUNG」銷售點1,281個，按季淨增28個，年內累計淨減27個。

港店舖擴至4家 擬繼續開 至於李寧自去年在尖沙咀廣東道開旗艦店正式進軍香港後，錢煒表示，目前在港店舖已擴至4家，以後有機會還會繼續開舖，重申李寧來港是為了「做生意」，不是來「打廣告」。

此外，事隔逾10年，為何集團突然宣派發中期股息？錢煒表示，乃由於今年覺得公司有能力為投資者帶來更好回報，希望日後在企業健康發展的過程中，能夠堅持下去。

李寧上半年業績概要