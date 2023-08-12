美工業物價高過預期 道指早段上揚

繼日前公布的通脹數據低過預期後，周五出爐的美國生產物價指數（PPI）按年升2.4%，略高過市場預期，反映通脹壓力未完全消退。美股3大指數早段個別發展，道指曾升178點，報35,354點；標指曾跌兩點，報4,465點；以科技股為主的納指跌28點，報13,709點。

就在通脹回落趨勢未明之際，美國8月密歇根大學消費信心指數初值報71.2，低過市場預期的71.3；消費者對未來一年的通脹預期則為3.3%，創近兩年半新低。不過，三藩市聯儲銀行行長戴利表示，雖然近期的通脹數據正朝着正確方向發展，但還需要更多進展，她才會確認聯儲局的緊縮政策已足夠。

亞馬遜傳放棄大量自家品牌 她指出，現時判斷政策行動是否足夠還言之尚早，國際油價波動、住屋通脹等因素都是值得關注的事項，同時補充需要見到核心服務業通脹重返疫情前水平，才能對通脹回落的趨勢有足夠信心。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，近期數據進一步提升了聯儲局於9月份暫停加息的可能，但估計聯儲局不太可能「轉鴿」，會繼續維持「鷹派」立場，從而控制金融環境，以免市場行動操之過急。

企業消息方面，美國電商巨頭亞馬遜據報將淘汰數十個自家品牌，旨在避免反壟斷審查並改善利潤。外媒引述知情人士透露，決定淘汰旗下30個服裝品牌中的27個，只留下3個自有服裝品牌，分別是Amazon Essentials、Amazon Collection和Amazon Aware。在其他產品領域，如家具等亦會有類似做法。亞馬遜股價早段曾升0.3%。

Archer與波音和解 獲融資 另外，瑞銀集團據報已開始逐步移除瑞士信貸的國際品牌標誌。在收購瑞信後，兩家銀行的業務已開始進一步合併。報道稱瑞銀正更換瑞信美國總部的標誌，並打算在其他主要分部辦公室也採取同一做法。

以研發生產「空中的士」為主要業務的Archer Aviation與波音及其他關聯方達成和解協議，具體和解條款保密。波音旗下公司Wisk於2021年起訴Archer盜竊商業機密和侵犯其專利，惟根據最新的公開訊息，波音有份投資Archer最新一輪2.15億美元的股權融資。Archer股價早段曾升19.21%。