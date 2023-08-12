金管撐銀行對內房風險可控
新一輪的中國房地產危機由民營龍頭碧桂園(02007)引爆，市場關注對銀行業的影響。香港金融管理局副總裁阮國恒昨日表示，當局在銀行面向民營企業之風險敞口已進行風險管理一段長時間，目的乃確保香港銀行面向個別民企不會有太高集中度，特別是高槓桿的民企。就算有更多民企流動性出現問題，相信銀行都能夠管理相關風險。
那麼有關內房的撥備是否有需要增加？阮國恒表示，如果貸款有變壞迹象，那麼銀行「若要Downgrade就Downgrade、要撥備就撥備……呢個（監管要求）係好清晰」，會繼續跟業界聯手，確保相關風險得到充分管理。
銀公：業界一向遵從要求
香港銀行公會署理主席陳文亦表示，香港金管局對貸款分類級別及處理措施方面有嚴格要求，業界亦會遵從這些要求，而非因為近期市場的變化，就算其他行業、其他公司出現不良情況，業界都是按同一標準處理。當然，各大銀行的貸款結構不一，不便評價未來不良貸款變化，但如有需要作調整，相信銀行都會毫不猶豫地處理。
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