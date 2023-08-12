金管撐銀行對內房風險可控

那麼有關內房的撥備是否有需要增加？阮國恒表示，如果貸款有變壞迹象，那麼銀行「若要Downgrade就Downgrade、要撥備就撥備……呢個（監管要求）係好清晰」，會繼續跟業界聯手，確保相關風險得到充分管理。

銀公：業界一向遵從要求

香港銀行公會署理主席陳文亦表示，香港金管局對貸款分類級別及處理措施方面有嚴格要求，業界亦會遵從這些要求，而非因為近期市場的變化，就算其他行業、其他公司出現不良情況，業界都是按同一標準處理。當然，各大銀行的貸款結構不一，不便評價未來不良貸款變化，但如有需要作調整，相信銀行都會毫不猶豫地處理。