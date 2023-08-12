中港證監達共識 大宗交易納互聯互通
為進一步加強中港兩地股票市場互聯互通，中國證監會及香港證監會聯合公布，就推動大宗交易（非自動對盤交易）納入互聯互通機制達成共識，將根據各自市場現有運作模式和規定開發，並進行適當調整，實施細節和正式推出日期將另行公布。
香港交易所(00388)對此表示歡迎，並將與內地合作夥伴及各方共同制訂引入大宗交易和非自動對盤交易的實施方案。香港證監會行政總裁梁鳳儀則稱，大宗交易是實現大額交易最佳執行、並盡量減少對市場價格影響的重要交易機制，舉措將增強兩地市場價格發現功能及鼓勵更多海外投資者，透過市場互聯互通機制參與A股市場。
恒指守萬九 兩周挫841
倘若落實推行，屆時國際投資者將可通過北向交易在上海證券交易所和深圳證券交易所進行大宗交易，而內地投資者則可通過南向交易在香港股票市場進行非自動對盤交易。
回看港股表現，恒生指數昨日高開71點後反覆偏軟，全日低位19,049點，收跌173點或0.89%，報19,075點；國企指數與科技指數分別跌1.32%及2.39%。港股全日成交968.24億元，連續3日不足千億元，「北水」錄淨流入71.78億元。
全周計算，恒指總共挫464點或2.38%，連跌兩周，累失841點或4.22%。前日急瀉的創科實業(00669)昨日反彈3.99%，是表現最佳藍籌。
多家券商上調阿里目標價
阿里巴巴(09988)績後昨日股價升1.06%，收報95.3元。券商大和指，阿里首季非公認會計準則淨利潤勝該行預期，主要是菜鳥、本地生活服務及數碼媒體與娛樂業務虧損少於預期，料市佔流失情況將逐步放緩，未來人工智能模型商業化、將阿里雲、盒馬鮮生及菜鳥等分支上市有望成為股價催化劑，故上調其2023至2025財年每股盈利預測3至10%，H股目標價由142元上調至151元，評級為「買入」。另有多家券商上調阿里目標價，當中富瑞和瑞信的最新目標價分別為181元及153元。
此外，MSCI明晟公布指數成分股季檢結果，當中MSCI中國指數加入29隻股份，剔出19隻股份，香港指數則沒有變動；相關變動於8月31日收市後生效。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：