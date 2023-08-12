中港證監達共識 大宗交易納互聯互通

為進一步加強中港兩地股票市場互聯互通，中國證監會及香港證監會聯合公布，就推動大宗交易（非自動對盤交易）納入互聯互通機制達成共識，將根據各自市場現有運作模式和規定開發，並進行適當調整，實施細節和正式推出日期將另行公布。

恒指守萬九 兩周挫841 倘若落實推行，屆時國際投資者將可通過北向交易在上海證券交易所和深圳證券交易所進行大宗交易，而內地投資者則可通過南向交易在香港股票市場進行非自動對盤交易。

回看港股表現，恒生指數昨日高開71點後反覆偏軟，全日低位19,049點，收跌173點或0.89%，報19,075點；國企指數與科技指數分別跌1.32%及2.39%。港股全日成交968.24億元，連續3日不足千億元，「北水」錄淨流入71.78億元。

此外，MSCI明晟公布指數成分股季檢結果，當中MSCI中國指數加入29隻股份，剔出19隻股份，香港指數則沒有變動；相關變動於8月31日收市後生效。