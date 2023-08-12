碧桂園淪毫子股 摩通憂陷負資產

中國證監會據報昨召集部分房企和金融機構視頻會議，了解銷情及發債融資等需求，惟碧桂園未獲邀與會。官媒指，有券商近期與住建部等交流，相信有關一線城市的地產調控政策細則已上報中央，或於8月下旬至9月初逐步分區域落實，似為盡快撫平今輪內房亂局。

繼瑞銀削減碧桂園目標價超過一半至1.2元後，針對其7月銷情挫近六成、逾千萬美元境外票息未付等情形，高盛料其需額外資金1,000億至1,500億元人民幣，下調其目標價50%至1.4元。摩通則指，若碧桂園再減價賣樓，有機會陷入負資產，且解釋中央至今未有出手支持該企的原因，包括目前優先要做的「保交樓」大部分的財困房企仍有交付，地方政府及國企對該企的股票投資意欲低；以及該企缺乏有吸引力的投資物業可作抵押品，以進行由中央擔保的境內債券發行。