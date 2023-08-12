碧桂園淪毫子股 摩通憂陷負資產
作為去年「示範房企」之一的碧桂園(02007)突然預警上半年業績錄巨虧，猶如對市場投下深水炸彈，連國際信貸評級機構穆迪亦嚇得一周內連環出手將其降級，其他大行更跟手狠削目標價。即使傳出啟動債務重組，但碧桂園昨日依然難逃「股債雙殺」命運，旗下境內債債價再錄雙位數跌幅，股價更重創至0.98元收市，創上市新低，兩周前已預告該股將淪「毫子股」的投行摩根大通，最新更估計該股或陷入負資產。
官媒：樓市調控或月內落實
中國證監會據報昨召集部分房企和金融機構視頻會議，了解銷情及發債融資等需求，惟碧桂園未獲邀與會。官媒指，有券商近期與住建部等交流，相信有關一線城市的地產調控政策細則已上報中央，或於8月下旬至9月初逐步分區域落實，似為盡快撫平今輪內房亂局。
市傳碧桂園正籌備債務重組，短期有望啟動，擬聘請中金為財務顧問主導。該企昨透過社交平台公開致歉，不禁令人想起3月時融創中國(01918)主席孫宏斌就境外債務問題道歉一事。
繼瑞銀削減碧桂園目標價超過一半至1.2元後，針對其7月銷情挫近六成、逾千萬美元境外票息未付等情形，高盛料其需額外資金1,000億至1,500億元人民幣，下調其目標價50%至1.4元。摩通則指，若碧桂園再減價賣樓，有機會陷入負資產，且解釋中央至今未有出手支持該企的原因，包括目前優先要做的「保交樓」大部分的財困房企仍有交付，地方政府及國企對該企的股票投資意欲低；以及該企缺乏有吸引力的投資物業可作抵押品，以進行由中央擔保的境內債券發行。
恒大地產總負債逾1.8萬億
穆迪將該企今年合約銷售額預測下調至1,800億元人民幣，若財務情況未改善，明年合約銷售額或進一步下滑。事實上，穆迪上周四已調降其企業家族評級及高級無抵押評級至「B1」，今次更將兩項評級降至「Caa1」及「Caa2」。多重負面消息下，碧桂園與昨復牌的花樣年(01777)均創歷來收市新低，後者更急挫55%，收報0.09元。
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