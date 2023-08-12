華貸款疲弱 減息呼聲漲

滬綜指昨尾市失守3,200點關口，全日下跌2.01%，收報3,189點，創逾9個月以來最大單日跌幅；深成指昨收跌2.18%，報10,808點，深圳創業板指數亦跌2.33%。兩市主板成交只有約7,634.91億元，超過4,600隻股份下跌，而北上資金全日淨賣出A股123.37億元，創2022年10月24日來新高，可見外資出逃加劇，連續5日「走鬼」共淨沽出255.8億元。

事實上，中國人民銀行公布的7月貨幣和金融數據更慘不忍睹，尤其是社會融資規模增量僅5,282億元，按年減2,703億元，並創7年來低位；同月新增人民幣貸款僅3,459億元，不及市場預期一半，同時創2009年11月後最低。狹義貨幣（M1）按年增2.3%，廣義貨幣（M2）按年升10.7%。

滬深交易所出招谷交投 儘管今年首7個月的社融和人民幣貸款累計增量，仍超過去年同期，而且上月的回落亦與6月的強勁有關，「貼中」M2增速下降的野村中國首席經濟學家陸挺評論，新出爐的信貸數據反映房地產行業「螺旋式下滑」持續，增長動力轉差等會繼續拖低信貸增長，而碧桂園信貸風險升溫和地緣政治局勢可能惡化恐進一步削弱私營部門的信貸需求。他預期，人行下半年會減息0.1厘兩次，但為保內銀淨息差，再減空間很少，減得少幫助自然少。

為盤活資本市場，滬深交易所日前推出一系列「交易端」舉措，如研究允許股票和基金等證券申報數量要求由100股的整數倍，調整為100股起以一股遞增，即如果資金不足，買101股已可，不必買200股，方便市場資金投向股價較高的A股，同時研究交易所買賣基金（ETF）引入盤後固定價格交易機制，但無市傳的容許「即日鮮」和調低股票交易印花稅等。

中國基金業協會昨晚澄清，下月起實施的《私募投資基金監督管理條例》未有對基金最低規模作出規定。

每百港元兌人幣高見92.89 證券界認為，「100+1」安排其實只屬「小恩小惠」，這些措施難以從基本面上促進股市交投。事實上，人民幣匯價在昨日「小匯改」8周年續受壓已反映市場取態，周五中間價報7.096兌每美元，按日再下調144點子；在岸價官方收報7.234，按日跌268點子，創一個多月新低，離岸價在金融數據公布後曾失守7.26，低見7.2621，每百港元高見92.89元。分析指，數據疲弱且中美巨大負利差恐持續更長時間，人民幣繼續面臨壓力。

據報國務院已派遣了一個由人行、財政部和中證監官員組成的工作小組前往內地10多個財政狀況最差的省份審查帳目，包括來自表外實體的隱性負債，並希望找到減少債務方法，財政部亦將下達約一萬億元地方政府再融資債額度，反映各省龐大債務已成為當局之急。

M2增速近年放慢 新增人民幣貸款上月劇減