板塊分析：內地汽車業受惠促消費政策

今年上半年內地的國內生產總值（GDP）按年增長5.5%，其中次季GDP按年升6.3%，經濟恢復速度較預期慢，因此，內地或需要加大財政政策及貨幣政策力度，以推動下半年經濟復甦能力。目前外圍環境較為複雜，內地經濟發展亦面臨一定壓力，故近期已持續推出刺激消費措施，擴大內需以支持經濟。

延長新能源車減稅措施 早前財政部明確新能源汽車車輛購置稅減免政策延長至2027年底，其中2024至2025年期間購置的新能源車免徵車輛購置稅，2026至2027年期間購置的新能源車減半徵收車輛購置稅，相信有助推動汽車消費持續向新能源車傾斜，提升新能源車滲透率。

至於發改委等部門亦提到要優化汽車限購管理政策，鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標，並實施城區、郊區指標差異化政策，因地制宜增加年度購車指標投放，亦支持老舊汽車更新消費。此外，亦要加快培育二手車市場，各地落實取消二手車限遷、便利二手車交易登記等措施。

在推動新能源車發展方面，除延長及優化車輛購置稅減免政策以降低購車成本，加強汽車消費金融服務，加大汽車消費信貸支持，鼓勵金融機構合理確定首付比例、貸款利率、還款期限以提升居民購車意欲外，更要加快建立完善的配套設施。

扶助充電行業加快發展 當中的措施內容，包括加強新能源車配套設施建設，加快鄉縣、高速公路和居住地區等場景充電基礎設施建設，持續推動換電基礎設施的標準制訂，增強相容性、通用性，以增加使用新能源車的吸引力。在電費方面，將推動居民社區內的公共換電設施用電實行居民電價，推動對執行工商業電價的換電設施用電實行峰穀分時電價政策，鼓勵換電設施營運商階段性降低充電服務費。相信多項措施落實可以推動汽車消費，下半年內地汽車銷售有望加快。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）