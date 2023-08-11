銅鑼灣32億地盤交易恐告吹
本港樓市氣氛低迷，市場剛錄大型物業交易違約個案，金朝陽集團(00878)去年以約32.09億元售出的銅鑼灣希雲大廈地盤，買方同意支付額外費用，將約3.2億元進一步按金支付限期，延長半年至本周三，惟至昨日仍未有如期繳付。
該集團指出，董事會現正就因違約而應對買方及/或買方擔保人採取的下一步行動，諮詢法律顧問意見，並正審視可用的選項及追究辦法。當中包括但不限於與買方及買方擔保人達成和解，或者終止買賣協議及補充協議並採取行動尋求追索。
資料顯示，上述地盤位於銅鑼灣禮頓道128至138號、希雲街2至30號，地盤由4組物業組成，佔地約1.32萬方呎，以商業重建地積比率15倍計，可建總樓面約19.81萬方呎，平均每方呎成交樓面地價約1.62萬元。買方為United Endeavors Limited，徐意為買方最終實益擁有人。根據早前協議，買方已支付相等於成交價10%的初始按金。
九龍灣工廈物業8320萬沽
另方面，電訊數碼控股(06033)日前公布，以8,320萬元沽出九龍灣大業街三湘九龍灣貨運中心3樓C4及C5上落貨區及B卸貨區。據悉，買家為嘉民集團。
此外，消息透露，中環閣麟街30至34號美輪樓一個地舖，建築面積約1,000方呎，市傳以約6,000萬元易手，物業約18年升值逾兩倍。
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