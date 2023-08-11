銅鑼灣32億地盤交易恐告吹

該集團指出，董事會現正就因違約而應對買方及/或買方擔保人採取的下一步行動，諮詢法律顧問意見，並正審視可用的選項及追究辦法。當中包括但不限於與買方及買方擔保人達成和解，或者終止買賣協議及補充協議並採取行動尋求追索。

資料顯示，上述地盤位於銅鑼灣禮頓道128至138號、希雲街2至30號，地盤由4組物業組成，佔地約1.32萬方呎，以商業重建地積比率15倍計，可建總樓面約19.81萬方呎，平均每方呎成交樓面地價約1.62萬元。買方為United Endeavors Limited，徐意為買方最終實益擁有人。根據早前協議，買方已支付相等於成交價10%的初始按金。

此外，消息透露，中環閣麟街30至34號美輪樓一個地舖，建築面積約1,000方呎，市傳以約6,000萬元易手，物業約18年升值逾兩倍。