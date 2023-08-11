親海駅II膺史上票王

項目將於明日「晒冷式」發售該期數全部626伙標準單位，按收票量計，亦即超額認購逾47.9倍，至少48個準買家爭購一伙。

該集團營業部首席經理郭子威表示，由入票量可預期項目銷情火爆，估計發售當日售樓處會有逾5,000人，故須限制當日出席的每枱客戶連代理組合人數，上限為3人。他亦補充，已接獲的票源當中，佔近兩成準買家屬於正申請或正居住於資助房屋。若按地區分布，整體亦有逾七成準買家來自東九龍區。

長實營業經理陳詠慈預料，發售當日位於紅磡置富都會的售樓處會出現擠擁場面，故呼籲年幼以及非認購單位的年長人士盡量避免到場，以保障安全。

凍結資金逾15億 項目將於明日上午10時20分起於售樓處作即場抽籤決定揀樓次序，報到時間為上午9時至10時。發售單位包括58伙開放式戶、230伙一房戶、228伙兩房戶及110伙三房戶，折實售價290萬至1,134.6萬元，折實平均呎價14,765元。當中，有6伙開放式單位折實價為「2字頭」，一房及兩房折實入場費分別為376.9萬元及587.7萬元。另有11伙三房單位的折實價為1,000萬元以下。

項目自開價後即引起市場高度關注，連日來收票凌厲，首3日已錄破萬張入票，旋即成為今年新盤票王，相關數字其後繼續節節上升。截至昨日下午約4時半，有消息指項目已接獲約3.06萬張入票，惟仍有不少準買家於昨晚8時截票前遞交登記作最後衝刺，故相信最終收票數字或更多。以該盤每伙認購所需本票5萬元計算，暫已凍結資金逾15.3億元。

為配合樓盤推售計劃，中原地產會向買家送出優惠，由即日起至8月31日，經該行購入親海駅II的首3名三房買家，可獲贈價值1.5萬元的郵輪豪華假期禮券，總值4.5萬元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該盤明日第二輪銷售，會以先到先得形式發售23伙，折實平均呎價約18,888元。同日亦推售系列第2期必嘉坊‧迎匯20伙，折實平均呎價約20,949元。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，直至本月31日，首5名經該行購入BAKER CIRCLE‧GREENWICH一房戶買家，可獲贈家具現金券。

同系其他項目銷情持續，其中，尖沙咀本木錄特色戶成交，項目23樓B2室連天台戶，實用面積721方呎，天台面積577方呎，昨以2,300萬元易手，呎價約31,900元。系內的鰂魚涌THE HOLBORN昨亦以599.94萬元沽出9樓B6室一房戶，呎價約23,527元。

山頂洋房下周招標 此外，山頂歌賦山道15號洋房項目公布銷售安排，下周一招標出售，9月19日截標。上址為一幢3層高獨立屋，實用面積18,078方呎，物業已任命接管人和經理人。據悉，原業主為祥祺集團主席陳紅天或有關人士，2016年以約21億元購入。

親海駅II示範單位參觀人潮不絕。 林達民（右二）表示，BAKER CIRCLE‧GREENWICH明日次輪銷售單位，以先到先得形式發售。 本港歷年新盤票王