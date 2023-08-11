居屋買賣：樂雅苑已補價呎售$8351

樓價不斷下挫，居屋價格亦愈跌愈殘，牛頭角樂雅苑已補價自由市場實用呎價插穿9,000元，屋苑一個兩房戶成交呎價僅約8,351元，料為項目逾4半年新低。

利嘉閣鮑允中表示，該單位為D座低層6室，實用面積約467方呎，開價約410萬元放售，減價至390萬元售出。資料顯示，項目對上呎價低位於2018年底錄得，當時一個面積約483方呎單位，以每方呎約8,282元易手。

至於新界居屋未補價第二市場亦連錄劈價買賣。世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山錦豐苑D座低層5室，實用面積約539方呎，兩房間隔，放盤兩個月累減約6%，以490萬元沽出，呎價約9,091元。

中原關偉豪表示，將軍澳煜明苑B座高層8室，實用面積643方呎，三房設計，減價約12萬元，以488萬元未補價易手，呎價約7,589元。

旭埔苑未補價賣298萬 上水旭埔苑同類市場再錄低於「3球」成交，該行區國健稱，項目G座中層5室，實用面積約549方呎，兩房間隔，以298萬元售出，呎價約5,428元。