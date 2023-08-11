東九大屋苑第一滴血

滙景三房劈至1033萬沽 4載貶27萬 油塘新盤以低價搶客，推冧整個二手市場，東九龍大型屋苑出現「第一滴血」。港鐵藍田站上蓋滙景花園套三房連裝修單位，劈價至1,033萬元蝕沽，約4年帳面貶值27萬元。而供應重災的啟德，區內龍譽有二手單位約4年間樓價帳面蒸發近19%。

美林物業林小燕表示，上述單位為滙景花園17座中低層G室，實用面積約718方呎，連約80萬元裝修，早前開價1,120萬元放售，剛減價87萬元後售出，為項目8月首宗二手轉讓，成交呎價約14,387元。據了解，原業主於2019年7月以1,060萬元購入，現帳面跌價約2.5%。

龍譽一房傳蝕158萬 啟德二手市場頻錄蝕讓。市場消息透露，龍譽1A座低層E室，實用面積約350方呎，一房設計，市傳以688萬元轉售，呎價約19,657元。單位於2019年一手購入，當時成交價逾840萬元，帳面貶值逾158萬元。事實上，全區本月首10日暫只錄該宗二手成交。

將軍澳日出康城同為新供應集中地。消息稱，區內晉海II第3B座中層兩房戶，實用面積約491方呎，市傳以755萬元易手，呎價約15,377元，原業主持貨約5年，帳面貶值近190萬元，樓價跌幅約20%。同項目本月已錄至少兩宗蝕讓。

屯門帝御‧金灣錄首宗損手個案。中原譚國威表示，屋苑3座中層12室一房戶，實用面積約366方呎，去年9月開價580萬元，本月減至485萬元，議價後終以475萬元售，呎價約12,978元。原業主持貨約3年辣招期滿即沽，帳蝕約10.16萬元。

此外，各類物業近期成交價跌勢明顯。世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺牽晴間10座中層F室，實用面積約429方呎，3月叫價590萬元，7月因應市況下調至530萬元，最後減至505萬元低價售出，呎價約11,772元。資料顯示，同類大兩房已有至少3年未曾錄得呎價低於1.2萬元成交。

比華利山呎價6年低 市區豪宅價格隨大市下滑，利嘉閣余傑文稱，跑馬地比華利山B座低層單位，實用面積約1,424方呎，四房連套房間隔，減價約530萬元，以約2,850萬元成交，呎價約20,014元。資料顯示，上述成交呎價料為該盤逾6年新低。