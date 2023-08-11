簡訊一覽
●經營聖安娜餅屋及Zoff眼鏡店的利亞零售(00831)今年上半年收入按年增長4.09%至7.01億元，可是僱員福利開支按年大漲16.48%至2.39億元等因素下，純利反而按年倒退8.93%至1,519.9萬元，中期息維持每股兩仙。管理層預期下半年需求依然疲弱，又指請人難影響門店網絡擴展等，並繼續面對人手、租金及物流等經營成本高企的問題。
●利寶閣集團(01869)周四復牌前宣布，主席陳振傑及其妻廖少娟把公司34.49%的股份（約3.81億股）以每股0.13元賣給執行董事梁乃銘，由於多過已發行股份的30%，梁需按相同價錢提全面要約。梁擬維持利寶閣的上市地位和現有主營業務。
●思捷環球(00330)發盈警，預告今年上半年收入按年減少約16.6%，並轉蝕約7.15億元。
●瑞聲科技(02018)擬全購歐洲高端音響系統供應商Acoustics Solutions International B.V.以拓展汽車領域等市場，股份分兩批買，先以3.2億美元（可調整）買入80%，其餘20%可押後最多兩次，最高購買價約2.04億美元連同利息。
●iPhone攝影組件商高偉電子(01415)今年上半年收入按年倒退9.35%至3.66億美元，純利按年倒退42.55%至1,803.4萬美元，不派中期息。
●東瀛遊(06882)發盈喜，預期今年上半年賺約2,100萬元，去年同期蝕約5,700萬元，因港人大舉到日本旅遊，收入按年激增約17.62倍至5.4億元左右。
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