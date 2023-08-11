巨企舵手促返工復常

近年在新冠疫情爆發下，大部分打工仔被迫留在家中。為維持公司正常運作，在家工作（WFH）在新冠疫情爆發後，廣為企業所採用，至今甚至成為常態。不過，對於企業老闆及高層而言，即使WFH在某程度上可為公司節省成本，例如寫字樓租金，以至「燈油火蠟」，但不少大型企業高層仍然對WFH有所抗拒，在疫情過後，紛紛要求員工返回辦公室「復常」。

IBM：難以觀察工作表現 國際商業機器公司（IBM）行政總裁克利希納坦言，如果員工在家上班，職業生涯可能會受影響，鼓勵員工每周回辦公室工作3天。儘管他沒有強迫員工返回辦公室，亦認同WFH短期內可能達到同樣績效，但員工在遙距工作時，轉換另一角色的可能性較小，上司及同事亦難以觀察遙距同事的表現，因此員工可能很難晉升。另外，遙距員工通常不會學到新技能，如與難相處的客戶打交道，但這通常是企業希望員工做得到的事。

馬斯克：僅傾電話窒礙創作 SpaceX創始人馬斯克早前亦發信給旗下電動車企及SpaceX內部員工，強制要求員工們停止WFH，每周必須返回辦公室工作至少40小時，否則就離開公司。

他特別「重視」高層員工在辦公室的重要性，曾在一封內部電郵中指出：「你的級別愈高，你的存在就必須愈明顯」。這也解釋到為何馬斯克喜歡在工廠「過夜」，就是要讓生產線上的每個人都看到他和員工一起工作。馬斯克還稱，如果他沒有這麽做，旗下電動車公司早就破產了。

馬斯克又指，有些科技公司沒有要求員工重返辦公室，但那些公司距離上一次發布很棒的新產品，確實已有一段時間了。他旗下的公司將持續創造相比其他公司更令人興奮和極具意義的產品，而這些目標是無法僅透過打電話來實現的。由此可見，腦袋充滿創新思維的馬斯克，在企業管理方面卻傾向保守。

除了IBM等科企外，傳統的金融業亦是「反WFH」的主力，其中華爾街大行高盛行政總裁所羅門去年就要求員工一周需要回辦公室上班5天。

年輕人不願重返辦公室 根據「全國重返辦公室大調查」，超過五成的經理、企業高管希望員工重返辦公室。調查訪問了超過1,000名經理級以上高管人員，超過三成認為員工在被管理階層監視時，會更有動力工作。另有24%的高管認為員工全體回到辦公室，能縮短員工的休息時間，達致更高的產出。然而，對員工而言，WFH可節省舟車勞頓上班的時間，亦毋須遷就公司所在地去選擇居住地點。再者WFH可讓員工更靈活處理工作及私人事宜，因此深受大部分員工歡迎。

該調查同時訪問1,000名受僱員工，有42%受訪者認為公司若停止遙距工作政策，將會考慮辭職，該比例在18至24歲區間的受訪員工中高達71%，顯示Z世代（1995至2010年出生）員工對於重返辦公室尤其抗拒。

馬斯克