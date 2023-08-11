Tapestry斥663億購Versace母企

為爭取疫情後報復式消費的商機，國際奢侈品牌伺機重啟併購。手袋品牌Coach母企Tapestry宣布，收購擁有Michael Kors、Jimmy Choo和Versace等名牌的Capri Holdings，每股出價現金57美元，比Capri周三收市價有64.69%溢價，涉資85億美元（約663億港元），堪稱時尚界近年最大規模併購交易。

Tapestry稱，兩家公司合併起來，產品行銷全球超過75個國家，去年全球銷售額超過120億美元，經調整經營溢利接近20億美元（約156億港元）。交易預料明年完成，正式合體後首3年會帶來超過兩億美元的成本協同效益。

Capri股價曾漲五成 Capri股價周四早段固然受刺激，飆升逾50%，Tapestry由於需要另外發行債券融資，股價早段曾跌12.7%，市場暫時未欣賞Tapestry所謂兩企在亞洲和歐洲高度互補的說詞。

Capri原定周二公布首財季業績，本周初公布將延遲到周四收市後。市場預測首財季純利仍受壓，主要是美國市場收入續跌，拖累收入按年跌一成。

因美國市場的需求前景不穩，Capri今年5月底曾經將本財年銷售預測由58億美元下調至57億美元。市場普遍預計，奢侈品牌可能會因關鍵市場的復甦進度慢過預期而對銷售額造成衝擊，特別受累於北美市場的需求降溫加劇。研究機構GlobalData董事總經理桑德斯認為，這對Tapestry和Capri均帶來壓力。