澳洲醞釀罷工 恐損全球一成ＬＮＧ供應

澳洲3座大型液化天然氣（LNG）加工設備營運商醞釀罷工，導致近日LNG期貨價格大幅波動。高盛估計，假如今次事件類似於去年6月能源公司蜆殼在澳洲的Prelude項目罷工行動，將衝擊全球10%的LNG供應，並推動歐洲基準天然氣價格在短時間內升至每兆瓦時50歐元。

於荷蘭交易的歐洲天然氣期貨昨日曾飆6.59%至每兆瓦時42.45歐元，惟其後又掉頭向下，一度挫8.14%至36.58歐元。報道指出，North West Shelf、Wheatstone和Gorgon共3個LNG加工設施的員工投票贊成罷工，惟具體時機未明。高盛估計，假如罷工發生，那麼歐洲供應將收緊，發電廠因此可能增加煤炭用量並減少使用天然氣。

紐油勢創年半最長升浪 近期重拾升勢的國際油價亦同樣受到支持，紐約期油昨日曾升0.58%至每桶84.89美元；布蘭特期油則曾見87.78美元。自6月份觸底以來，紐約期油價格已自低位反彈近四分之一，並邁向實現連續第7周上漲，有望創下2022年1月來最長升浪。

分析指出，許多散戶正在沽空原油期貨，這種現象通常可以視為反向指標，意味着油價升勢可能還會持續一段時間，直到散戶「投降」。目前油價似乎是受到LNG價格升勢而搭上「順風車」，若歐洲天然氣供應再次遇上衝擊，石油將會成為替代能源填補缺口。

事實上，市場按石油輸出國組織（OPEC）的數據推算，全球原油每日供應量比需求少超過200萬桶。

美原油庫存增長超預期 另外，美國能源情報署（EIA）每周報告顯示，上周美國商業原油庫存大增590萬桶，達到4.456億桶，超出市場預期。同期美國原油出口量每日減少290萬桶，降至236萬桶，為有紀錄以來最大跌幅。數據反映油價需求減少，某程度上或不利油價後市表現。