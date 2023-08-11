迪士尼上季轉蝕35億

串流媒體業務未止血 Disney+無廣告版加價27% 華特迪士尼公布截至7月1日止的第三財季業績，受期內一筆26.5億美元的單一開支和減值影響，上季罕見轉蝕4.6億美元（約35.88億港元），惟預告旗下串流影視平台Disney+的無廣告版將大幅加價27%，且倣效同業Netflix打擊共享用戶，從而提升利潤，消息刺激迪士尼股價周四開市早段升近4%，高見90.94美元。

值得留意的是，上季迪士尼的串流媒體業務經營虧損收窄51.74%至5.12億美元。Disney+的付費用戶總人數上財季下跌7.41%至1.461億戶，主要是美國及加拿大略跌0.64%至4,600萬戶，惟國際付費用戶升1.87%至5,970萬戶。另ESPN+訂閱人數微跌0.39%至2,520萬戶。

至於Disney+的國際付費用戶每月平均收入按季增加0.08美元至6.01美元；北美亦多0.17美元至7.31美元。

暗示或賣有線電視資產 不過，最令外界感到意外的是，迪士尼「跟風」宣布加價，結束以低價串流套裝方案換取用戶增長的時代。該企宣布，由10月12日起上調Disney+無廣告版本月費27%，至13.99美元；另一視頻串流平台Hulu的無廣告版本月費亦加至17.99美元，加價幅度高達20%。惟與此同時，兩者的有廣告版本收費維持在7.99美元。

行政總裁艾格稱，會在今年稍後時間就打擊共享用戶披露更多細節，相信會在明年初步看到成效，又坦言有線電視不再是迪士尼的營運核心，暗示有機會出售有線電視資產，但就保留體育頻道ESPN。

他又提及，包括電影、樂園和串流影視服務的3大業務，將會成為公司未來5年的最大增長動力。

Disney+營運方面，該企料今個財季用戶人數見淨增長，維持串流影視服務虧損在2024財政年度（下一財年）扭虧為盈的目標。另署任財務總監蘭斯貝里（Kevin Lansberry）稱，今年內容開支降低至270億美元，較慣常的300億美元少，部分原因是荷里活編劇和演員罷工，產出減少所致。

滬港兩樂園帶動收入飆 迪士尼上季總收入223.3億美元，按年上升3.84%，其中樂園、體驗及產品收入達83.26億美元，按年增長12.6%；而受惠上海和香港兩大樂園疫後重開，前者的推動作用更大，推動海外樂園及體驗收入按年飆94.41%至15.32億美元，連帶整個分部經營溢利由負轉正，賺4.28億美元。

通脹對樂園經營構成壓力，上財季美國國內的樂園及體驗收入按年增長4.16%至56.49億美元，經營溢利卻按年倒退13.02%至14.36億美元。

迪士尼第三財季業績概覽