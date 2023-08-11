中芯盈利挫21％ 望下半年銷售改善

截至6月底止季度，中芯收入按年倒退18.01%至15.6億美元，主要是消費電子不景累事，產能利用率按年跌18.8個百分點再拖累毛利率按年急跌19.15個百分點至20.28%，純利按年倒退21.69%至4.02億美元。

其實上季收入和毛利率都符合指引，產能利用率按季也升10.2個百分點至78.3%，指「12吋（90納米或以下較先進製程）產能需求相對飽滿，8吋（90納米以上製程）客戶需求疲弱，產能利用率低於12吋，但仍好過業界平均水準。」

華虹估收入3年首倒退 中芯展望本季出貨量持續上升，強調下半年銷售收入好過上半年，因此指引收入按季升3至5%，以中間值升4%計即按年減少14.9%，可是礙於產能上升會帶來額外折舊，預期毛利率只有18至20%之間。

主打成熟製程特色工藝的華虹終於估計收入會倒退。剛成為今年A股集資王的華虹，直言「半導體市場未走出下行周期」，指引本季銷售收入約5.6億至6億美元，以中間值5.8億美元計算，按季跌8.13%，按年計跌7.92%，分別為2020年第一季及第二季之後首次。

跟中芯不同，華虹長期無增添的8吋產能上季利用率升至112%的「爆廠」水平，可是近年全力擴產的12吋產能之利用率由100%以上跌至92.9%，直言期內「折舊和動力（電費）成本上升，以及平均銷售價格下調」。

華虹曾稱12吋晶圓月產能今年內會逐步升至9.5萬片，剛出爐業績公告的總裁致辭未有重提，但公司「回A」無非為集資擴產，現指引本季毛利率由上季「超額完成」的27.72%，直插到16至18%，恐為上市後新低。

台積電上月生意減4.8% 對岸同業方面，上月台積電營業額按年倒退4.89%至1,776.16億元新台幣，連續5個月錄得按年倒退；製程組合與中芯最接近的聯華電子同月營業額按年跌23.21%至190.63億元新台幣，連續7個月錄得按年倒退。