創科遭摩通劈目標價 股價瀉17%

摩通發表報告指，創科下調旗艦品牌Milwaukee今年至2026年收入增長預測，反映商業及家居建築工具部分終端需求放緩，未來經營環境充滿挑戰，尤其市場需要重新調整對美國電動工具市場的預測，因此下調該企今年至2025年的平均盈利預測約20%。

摩通又指出，公司管理層已嘗試作出一個較正常的增長指引，但預料公司股價短期仍將受到負面的影響。

花旗亦發表報告指，預期創科明年起將難以維持每年毛利率提升50點子的目標，並可能需要控制好銷售及行政等成本開支佔銷售的比率。

大和削未來3年盈測 而大和亦下調該企未來3年每股盈利預測12至18%，料今年下半年毛利率將跌0.1個百分點至39.5%，又指該企消費電動工具收入明年有望在低基數下恢復增長。