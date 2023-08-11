碧桂園預告首6月淨虧損達550億
藍籌內房碧桂園(02007)股價連插6個交易日，本周未如期償付兩筆美元計價票據利息的消息，更禍延多筆境內債狂瀉。該企昨晚收市後進一步闡述上月底刊發的盈警，預告今年上半年淨虧損450億至550億元（人民幣‧下同），主要由於行業銷售下行令結轉毛利率下降，樓盤減值增加。
債價跌 股價年內累挫61%
碧桂園兩筆新加坡掛牌的票據未能按時於本周初支付票息的消息不斷發酵。雖然30天票息支付寬限期未過，但受此影響，旗下內地買賣的債券價格續創年內新低，如「21碧地01」昨跌超過一半，「21碧地03」跌近三成，「20碧地04」、「20碧地03」分別跌約19%及22%。碧桂園股價昨日再跌6.3%，收報1.04港元，年內已累挫逾61%；同系碧桂園服務(06098)亦收跌4.25%。
更新的盈警公告堪稱「悔過書」，恨自己對市場下行估計不足，「對三四線及更低線城市投資比例過大」等，強調公司會努力扭轉當前困局，首先全力交樓，二是化解階段性流動性壓力，又稱集團淨資產和土地儲備充裕，可售資源逾一萬億元，將全力賣樓，並盤活酒店、寫字樓和商舖等資產。公司又成立了主席楊惠妍任組長的專項工作小組，應對當前困難。
楊惠妍身家蒸發84% 剩429億
說到楊惠妍，這位昔日的亞洲女首富身家隨着內房寒冬和碧桂園爆發債務危機而急速縮水，短短約兩年由巔峰蒸發約84%，如今僅剩約55億美元（約429億港元），幅度為同期外媒追蹤的全球超級富豪之中最傷。
恐慌情緒正快速擴散，中資債慘遭拋售，一項中資高收益美元債指數創下年內新低，比今年2月高位累跌近16%。富力地產(02777)6月底時有兩筆金額達到1,000萬元的商票逾期，共拖欠3,072.74萬元。市傳中國證監會的公司債券部門今早將與內房和金融機構召開視頻會議，可惜碧桂園未受邀。
花樣年兩年蝕165億 今復牌
另外，去年4月起停牌的花樣年(01777)昨補發2021年及2022年業績，擬今日復牌。不過，該企過去兩年累蝕165.36億元，去年12月底有221.64億元計息負債逾期，因此本金總額約434.59億元計息負債已違約或交叉違約；就算已制訂計劃及措施減輕流動資金壓力，能否實施仍有重大不確定性。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：