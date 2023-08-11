碧桂園預告首6月淨虧損達550億

更新的盈警公告堪稱「悔過書」，恨自己對市場下行估計不足，「對三四線及更低線城市投資比例過大」等，強調公司會努力扭轉當前困局，首先全力交樓，二是化解階段性流動性壓力，又稱集團淨資產和土地儲備充裕，可售資源逾一萬億元，將全力賣樓，並盤活酒店、寫字樓和商舖等資產。公司又成立了主席楊惠妍任組長的專項工作小組，應對當前困難。