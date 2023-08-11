港鐵半年純利縮11%

截至6月底止的上半年，港鐵的經常性業務由去年同期虧損6.78億元，轉賺24.2億元。主要是受惠於今年防疫措施取消後，乘客量大幅增加，以及中港之間鐵路服務重開之後逐漸恢復的過境及免稅店業務。

本地客回復疫前逾九成 行政總裁金澤培表示，本地乘客量於近期已回復至疫情前逾九成；跨境和機場鐵路回復逾六、七成；高鐵客量更多於疫情前水平，帶動上半年車務營運虧損大幅收窄逾72%至7.74億元。另外，疫後不需要為小商戶租金作補貼，該企本地車站商務盈利增63%至17.98億元。

撇除投資物業公允值變動後的基本業務盈利為31.52億元，按年跌55.65%。財務總監許亮華解釋，主要由於去年有3個地產項目同時入帳，產生高基數效應所致。預計今年下半年，將軍澳日出康城第11期的利潤會繼續入帳。

至於小蠔灣第一期項目，涉及約1,900個住宅單位，雖然暫時重推無期，但物業及國際業務總監鄧智輝表示，該項目仍是公司的「Top priority」（首要）。近月已做了很多檢討工作，包括聽取發展商意見，了解他們關注的風險，希望重推時的條款會增加吸引力。他強調，該項目居民入住目標時間不變。縱然近期有新盤減價促銷，但他認為，在經濟周期樓價有升有跌是正常的事情，港鐵將按市況與合作方為單位定價。

12個月內推4000伙招標 另外，未來12個月該公司將按市場情況，會推出約4,000單位招標，預期首先推出的是東涌東站一期項目。鄧指，目前港鐵有1.7萬個住宅單位在發展中，情況理想，不會出現供應斷層問題。

被問到深圳至九龍高鐵站距離雖短，但票價與部分長距離路線相若，會否有減價空間？金澤培表示，跨境交通是不同口岸和不同模式的一整體考慮，定價太低會導致鐵路超負荷，也會招致其他交通營運商不必要損失。而現時中港跨境交通有其他多項選擇，相信乘客可按需要使用。

另外，他又稱，港鐵於本地今年會再有一天免費乘車日，惟受《票價調整機制》規管，日數不會再增加。

總負債1640億 財務穩健 截至6月底，港鐵總負債增加11.5%至1,640.65億元，主要由於計提2022年末期普通股息及淨提取貸款，加上遞延收益的上升。當中，近七成為定息借貸，附息借貸加權平均成本按年升1.1個百分點至年率3.3厘。淨負債率跌一個百分點至22.3%。許亮華表示，公司財務穩健，上半年現金流足以應付資本支出需要。

港鐵上半年業績摘要