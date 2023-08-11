宏利港澳去季ＡＰＥ銷售額21億破頂

宏利香港及澳門截至6月底止的第二季新業務價值（NBV）按年增長31%，達11億元，產品組合的變化抵銷了部分升幅，同時期內年度化保費等值（APE）銷售額錄得21億元，創新高，按年增長一倍，推動宏利亞洲APE銷售額大升。

該企指，上季本地客戶的APE銷售額，繼續反映消費者對儲蓄、康健和保障產品的持續需求。至於內地訪港客戶的增長勢頭，同樣帶動各分銷渠道的APE銷售額，尤其是經紀和銀保渠道，使內地訪客業務在宏利香港及澳門的APE銷售總額中佔比創新高。

此外，宏利香港繼續成為全港第一大強積金供應商。截至6月底，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.3%，按年增長0.6個百分點；而在4月1日至6月30日期間，按預計淨流入計算之市佔率為27.8%。

期內集團APE上升15.98%至16.33億加元，NBV上升14.7%至5.85億加元，另全球財富與資產管理業務錄得22億加元的淨流入，按年增長29.41%。

地區方面，亞洲NBV較2022年第二季增長3%，但業務組合的因素抵銷了部分升幅。加拿大NBV增長29%，主因產品組合的因素帶動各類業務的毛利上升，但年金及團體保險的銷量回落抵銷了部分升幅。