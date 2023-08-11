希慎港寫字樓租金跌幅低雙位數

首6月收入挫9% 商舖出租率98% 期內該企營業額16.11億元，按年跌9.34%。按業務劃分，寫字樓營業額跌7.45%至7.45億元；商舖跌9.92%至7.62億元；住宅跌17.46%至1.04億元。商舖業務組合於6月底的出租率比去年底跌一個百分點，為98%，惟大致上租金有所上升。

至於商廈市道，業績報告內稱，香港寫字樓市場的租賃勢頭及租賃需求於第一季轉強。然而，由於全球經濟不明朗，企業對租用新空間普遍態度審慎，導致今年上半年整體寫字樓租賃市場持續錄得負吸納量。首席財務總監及公司秘書賀樹人透露，上半年該企寫字樓續租的租金調整率收縮達低雙位數，與整體市況相若。而集團寫字樓於6月底的出租率為89%，亦比去年底90%略有下跌。

執行董事兼營運總監呂幹威補充，集團努力提供不同的商業空間，如零售或半零售等，以吸引新的需求，來幫助出租率上升，並且希望與客戶維持長期關係，故採取早與客戶商談續租的策略。

被問到有發展商劈價賣樓，呂表示，不同樓盤有不同銷售策略，但集團旗下大埔住宅項目林海山城以優質物業形式推廣，在近兩年樓市不太暢旺時仍維持一定銷售，未來仍會保持這銷售策略。