太古多賺1.2倍 派息升4%

半年盈利42億受惠航空扭虧 續投資中港東南亞 隨着疫情陰霾消散，太古公司（A股︰00019，B股︰00087）單是今年上半年就按年多賺1.2倍，錄股東應佔綜合溢利42.21億元，比去年全年賺的41.95億元還要多；宣派A股中期息1.2元，B股則派0.24元，按年俱升4.34%。主席白德利表示，地緣政治緊張關係不利營商環境，但對其業務影響很小，重申集團繼續對內地及香港市場抱有信心。

飲料部門上半年多賺23.52%至14.23億元，業績公告表示下半年內地經濟可能放緩，可是太古可口可樂業務表現料續穩定，包括越南新收購的專營裝瓶業務將帶來實質的全年貢獻，柬埔寨業務預期下半年改善。

本月22日決定會否派特息 另太古在6月宣布擬向母公司出售美國太古可口可樂業務，並拿其中部分收益派特別息，交易有待獨立股東批准，太古昨宣布，董事局將在本月22日就有條件宣派特息作決定。

旗下太古地產上半年純利倒退48.87%至22.23億元，主要是投資物業估值變動所致，經常性基本溢利仍增長5.99%至38.92億元；每股中期息派0.33元，按年多3.12%。

太地行政總裁彭國邦表示，旗下內地物業組合出租率依然相當高，除了廣州寫字樓表現相對疲弱外，上海的續租租金仍有正增長，預料北京下半年錄輕微正增長。

太地：港辦公室需求仍弱 香港市場方面，彭坦言，香港辦公室市場維持疲軟，金鐘太古廣場續租租金錄10至11%負增長，鰂魚涌太古坊的情況亦類似，樓齡較新的物業續租租金則持平或稍為錄負增長，但旗下物業出租率維持高企。上半年隨着旅客恢復來港，為旗下金鐘太古廣場及鰂魚涌太古城中心的零售銷售錄反彈感到鼓舞，對下半年前景持正面看法。

此外，上半年不論太古或者太地的淨負債比率都上升，前者上半年增7.7個百分點至21.4%，財務董事馬天偉表示，當太古完成出售美國太古可口可樂業務交易後，相信該比率會降至15%以下，資產負債表仍健康，加上有逾六成借貸為固定利率，受利率上升的影響有限。

太古系上半年業績摘要