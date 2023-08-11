美通脹低過預期 道指高開410

全球通脹降溫步伐蹣跚！美國勞工部公布，7月份消費物價指數（CPI）按年上升3.2%，雖然比6月的3%加速，但低過預期的3.3%，按月僅升0.2%，符合預期，亦與前值持平。美股3大指數在經濟數據公布後，早段升勢擴大。道指曾升410點，報35,533點；標指曾升逾40點，報4,510點；以科技股為主的納指曾升至13,872點。

撇除能源及食品的7月核心CPI按年升4.7%，低過前值的4.8%增長，創2021年10月後新低。核心CPI按月亦升0.2%，兩者均符合預期，後者保持兩年半以來的最小升幅。上周首次申領失業救濟人數為24.8萬人，高於市場預期的23萬及6月的22.7萬人。而持續申領失業救濟人數回落至168.4萬人，低於預期和前值。

美匯挫 10年期債息回落 在最新CPI數據公布後，美匯指數挫至101.89。反映通脹及利率預期的美國國債孳息率亦見下行，10年期債息回落至3.967厘，而兩年期孳息率為4.739厘。

分析認為，雖然美國潛在通脹率仍處高位，但自去年9月達到6.6%的高峰以來，幾乎每個月都有放緩，反映聯儲局抗通脹措施奏效，為聯儲局停止加息提供了數據支持。對於未來幾個月的核心CPI走勢，瑞銀預計，隨着季節性因素的通縮力量消失，核心CPI按月升幅將在整個秋季有所回升。惟由於租金價格趨勢下降、二手車價格跌、供應狀況緩解以及工資增長放緩帶來下行壓力，預計核心CPI漲幅將在今年餘下的時間內保持在0.2至0.3%的範圍內。

下月九成機會息口不變 在7月CPI經濟數據公布後，互換市場顯示，美國聯儲局在今年內再度加息的可能性下降。反映利率期貨市場的芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，交易員估9月聯儲局加息的可能性由13.5%降低至9.5%，市場押注維持息率不變的機會率，則由86.5%升至90.5%；聯儲局11月加息的可能性亦由27.5%下跌至25.3%。

事實上，上周公布的勞動力市場數據亦反映，聯儲局的加息行動已為美國經濟帶來降溫作用。