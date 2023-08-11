恒指倒升 旅遊股揚 攜程破頂

美國禁止公民及企業投資中國敏感技術拖累港股氣氛，恒生指數昨日一度跌215點，尾市成功收復失地，曾倒升69點，最終升兩點或0.01%，報19,248點，連升第二日，但仍未收復俗稱「牛熊分界線」的250天線（現處19,291點）。

分析指，王國龍以低於供股價減持，予人「蝕住沽」的感覺，或影響市場信心。對早前供股的小股東而言，現價已較供股價回落約一成，但扣除股息，實際損失不算大，現價已反映很多負面消息，股息回報率尚超過6厘，尚算具防守力。若美國加息周期完結，將有利領展股價，不急於套現的可繼續持有。