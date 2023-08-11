恒指倒升 旅遊股揚 攜程破頂
美國禁止公民及企業投資中國敏感技術拖累港股氣氛，恒生指數昨日一度跌215點，尾市成功收復失地，曾倒升69點，最終升兩點或0.01%，報19,248點，連升第二日，但仍未收復俗稱「牛熊分界線」的250天線（現處19,291點）。
領展CEO減持套4560萬
據聯交所資料，領展房產基金(00823)行政總裁（CEO）王國龍上周四減持107.8萬個基金單位，每單位平均價42.39元，低於今年2月供股時的供股價44.2元，套現約4,560萬元，持有單位減少0.04個百分點至0.15%，消息拖累股價繼續破底之旅，一度插2.9%，收市仍挫1.93%，報40.5元。
分析指，王國龍以低於供股價減持，予人「蝕住沽」的感覺，或影響市場信心。對早前供股的小股東而言，現價已較供股價回落約一成，但扣除股息，實際損失不算大，現價已反映很多負面消息，股息回報率尚超過6厘，尚算具防守力。若美國加息周期完結，將有利領展股價，不急於套現的可繼續持有。
美的擬明年赴港掛牌
另外，內地電器製造商美的集團公布，正對境外發行及上市進行前期討論。外媒指，該公司委聘美銀及中金負責在港上市事宜，最快明年成事，目前市值近4,000億元人民幣。
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