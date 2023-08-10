輪商精選：看好騰訊 吼17302
騰訊控股(00700)股價日前在340元水平橫行，周二失守340元，昨日開市早段續跌，低見332元的半個月低位，惟午後反覆回升，收報337.2元，升0.71%。騰訊將於下周三公布今年次季業績，有券商指受惠於遊戲、廣告、金融科技及雲計算業務按年增長，料次季總收入、經調整營業利潤及經調整淨利潤按年分別增長12%、31%和37%。
觀察個股認股證資金流向，騰訊好倉於日前獲資金積極吸納，周二錄得約1,820萬元流入，為當日第二多資金流入的個股相關資產。此外，昨日亦見有資金繼續留意其好倉。
淡友留意15526
投資者如計劃在騰訊業績公布前部署，應重新審視產品條款，並因應投資取態選擇合適市況的產品，以減低業績公布後股價或現波動的風險。
如看好可留意騰訊認購證17302，行使價370元，11月30日到期，實際槓桿8.8倍，為輕微價外、高槓桿之產品。相反，看淡可留意騰訊認沽證15526，行使價299.8元，11月27日到期，實際槓桿9倍，屬低面值、高槓桿選擇。
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