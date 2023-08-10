專家點評：華減息提振內需機會增

內地居民消費價格指數（CPI）現階段性下跌。國家統計局昨日公布，7月份CPI按年跌0.3%，為2021年2月之後首次出現通縮，但仍較市場預期跌0.4%的情況理想。

目前，最壞的時期料已過，隨着內地經濟隨疫後恢復好轉，市場需求穩步回升，供求關係持續改善，料今年下半年CPI會漸見改善，物價有望整體保持溫和。

細看7月CPI數據，其中城市下降0.2%，農村下降0.6%，食品價格由6月上漲2.3%轉為下降1.7%，影響CPI下降約0.31個百分點。食品中，豬肉價格下降26%，降幅按月擴大18.8個百分點；鮮菜價格由按月上漲10.8%轉為下降1.5%；雞蛋、牛羊肉和蝦蟹類價格降幅在1.5至4.8%之間，降幅均有擴大；鮮果、薯類和禽肉類價格漲幅在2.2至8.8%之間，漲幅均有回落。

非食品價格由上月下降0.6%轉為持平。由今初至7月平均全國居民消費價格按年上漲0.5%。反映出撇除食品之外，其他價格跌幅不大，整體不算太差。

政策刺激消費推動經濟 物價現輕微負增長，也許是需要降息的時機。在輕微通縮的情況下，如果降息減輕市民房貸利率支出，有助於幫助減輕還貸壓力，同時有利保持整體貸款質素良好，緩解大眾短暫困難。市民亦可保存購買力，促進內需消費，從而帶動經濟。

另外，環球製造業活動持續收縮、新訂單減少的情況下，內地整體出口或仍會受壓一段時間。特別是外國持續對華實施科技限制，或繼續不利未來高端技術產品進出口。內地出口和投資均表現疲弱，消費表現也有所降溫，經濟復甦動力轉弱，而最近公布的內需支持政策帶來的提振作用需時顯現，進口短期內或維持偏弱，未來政策紅利顯現料逐漸好轉。

有見及此，中國人民銀行料未來將加強經濟監測預警，加強政策協調，維護穩定、可預期的宏觀政策環境，支持下半年經濟將保持穩定向好，經濟有望反彈回升。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）