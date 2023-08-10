新盤熱銷：親海駅II已收兩萬票 超購30倍

林達民指出，紅磡BAKER CIRCLE ‧GREENWICH安排周六作次輪銷售。

長實營業部首席經理郭子威預期，項目銷情火熱，目前入票的客源分布以九龍區為主，當中油塘佔15%，將軍澳及啟德分別佔25%與20%，觀塘則達10%，其餘來自荃灣及新界西北等。

樓盤最新夥拍美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供「高成數高回贈H按優惠」，按息全期低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息率為3.625厘，現金回贈3%，年期最長可達30年。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，樓盤首輪銷售沽出逾八成單位，套現逾2.7億，銷情理想，亦有向隅客。成交紀錄顯示，該盤售出50伙，當中約66%買家採用即供付款計劃。

同系鰂魚涌THE HOLBORN安排周日發售8伙一房戶，折實價574.71萬元起，折實呎價22,538元起。同系上環CAINE HILL亦新增多項包括優才折扣及中秋折扣等優惠。

文曜提供92伙 最細379呎 市區再有新供應，建灝地產旗下馬頭角聯合道項目命名為文曜。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該盤設92伙，標準戶涵蓋一至四房，實用面積379至2,183方呎，現時前期準備工作已達最後階段，短期內會作出銷售部署。

資料顯示，該盤前身為銅璵，於2016年落成，於2017年獲鄧成波家族購入，曾改成安老服務式住宅項目蔚盈軒。

NOVO LAND 2A期623萬成交 新鴻基地產( 00016 )屯門兆康NOVO LAND第2A期，最新以623.48萬元沽出Arreso第3座2樓B室兩房連平台特色單位，呎價約16,538元。同區的恆大‧珺瓏灣第1期以4,300萬元售出洋房B8號，呎價約19,027元。