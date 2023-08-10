Grand YOHO賣665萬破底 貶兩成
樓價回落，部分近年出售的半新盤頓成「蟹貨」。元朗Grand YOHO一房戶劈價至665萬元沽出，屬屋苑入伙後新低價，約5年帳面貶值逾20%。
中原蘇家誠表示，二手市場交投冰封，部分業主劈價沽貨，上址為8座低層B室，實用面積約415方呎，開價750萬元，放盤約半年，累減85萬沽出，呎價約16,024元。原業主於2018年9月以約840.9萬元一手買入，帳面蝕約176萬元。
將軍澳日出康城SEA TO SKY辣招鬆綁後幾乎「全蝕」。該行張朗霆指，該盤1座中層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，減至724.5萬元易手，呎價約15,547元，約3年帳蝕22.4萬元。
中原霍栢雄稱，沙田玖瓏山日瓏閣A1座中層F室兩房戶，減價約70萬元，以725萬元沽出，呎價約10,646元，約9年帳面貶值31萬元。世紀21奇豐廖振雄指，清水灣傲瀧25座低層B室，累減188萬元，連車位售價1,730萬元，約5年帳面虧蝕40萬元。
細價樓蝕幅更明顯。市場消息稱，荃灣中心14座一個單位日前只售391萬元，呎價約10,371元，約5年貶值約14%。
百福花園6載輸46萬
港島樓情況相若。世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角百福花園安福閣低層D室，售價553.8萬元，呎價約12,279元，不足6年帳面損失46.2萬元，期間跌價約8%。消息透露，大坑上林2座低層戶市傳賣1,900萬元，約5年帳面貶值250萬元。
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