港島藍籌盤跌至新界價

太古城三房劈330萬沽 呎價穿1.2萬 本港二手交投冰封，藍籌屋苑樓價「帶頭」向下。鰂魚涌太古城套三房單位累劈330萬元後，僅以940萬元沽出，呎價跌穿1.2萬元屬新界價位。天水圍嘉湖山莊最新成交呎價亦僅險守8千元水平。

中原趙鴻運表示，上述太古城燕宮閣極低層B室，實用面積約785方呎，望街景，客廳連接公家平台，早前以1,270萬元放盤，原業主有感樓市氣氛薄弱，7月初已減至1,050萬元，再減110萬元後獲外區客購入，累積減幅達26%，呎價約11,975元。

據悉，單位於2012年以680萬元買入，約11年帳面升值約38%。事實上，同屋苑1期鄱陽閣極低層兩房單位，4月期間成交呎價曾低至約10,614元，為屋苑對上的低位。

嘉湖傳每呎$8182 返5年前 另外，嘉湖山莊近3年成交呎價都罕聞低於8千元。市場消息透露，該盤景湖居8座一個低層單位，實用面積約550方呎，市傳剛減至450萬元售出，呎價約8,182元。資料顯示，同類型單位2020年做價曾逾550萬元，是次成交價重返2018年價位。

家長客趁淡市入貨。利嘉閣莊雅琁指，牛頭角得寶花園H座中層1室，實用面積約382方呎，新買家為兒子上車，以低於市價的486.8萬元購入，重返6年前價位。

事實上，近日多個大型屋苑都要劈價「破冰」。香港置業吳志輝指，荔枝角美孚新邨本月暫錄約兩宗買賣，包括5期蘭秀道4號高層B室，實用面積約508方呎，6月底放盤，減價約7.6%，以628萬元成交，呎價約12,362元。

油塘新盤開價後，茶果嶺麗港城錄首宗買賣。市場消息稱，屋苑1座高層C室，實用面積約522方呎，上月叫價690萬元，剛劈至630萬元沽出，呎價約12,069元。上述成交較個別銀行估價低約10%。

7月辣招稅收5.6億 瀉30% 銀主拍賣再錄低價成交。忠誠拍賣於昨日售出紅磡寶怡大廈低層A室，實用面積約377方呎，推拍價298萬元，終搶高約13.7%，以338.8萬元沽，呎價僅約8,987元。據銀行網上資料，上址估價約412萬元，是次成交低約17.8%。

近月辣招稅收回落。根據稅務局資料，7月有關稅收共逾5.62億元，屬今年2月後新低，按月跌近30%，涉及物業成交共195宗，按月挫約19.1%。