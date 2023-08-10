簡訊一覽
●創科實業(00669)今年上半年賺4.75億美元（約37.05億港元），按年減少17.68%；毛利率39.3%，按年上升0.2個百分點；中期息按年持平，為每股12.23美仙。期內錄正現金流3.01億美元；庫存較去年底減少5.04億美元；資產負債率為25.7%，按年降14.8個百分點。
●中國人壽(02628)首7個月累計原保險保費收入約為5,015億元人民幣，按年增6.8%。
●舜宇光學(02382)披露，7月手機鏡頭出貨量按年升7.3%至9,566.4萬件，按月升5.1%；車載鏡頭出貨量按年上升25.5%至808.2萬件，主因市場需求有所增長；手機攝像模組出貨量按年升48.3%至5,455.4萬件，主因去年同期的低基數效應。
●龍源電力(00916)7月完成發電量63.23億度，按年增26.42%；其中，風電增27.6%，火電下降6.52%，其他可再生能源增1.89倍。首7個月累計發電量460.7億度，按年增11.53%，其中，風電增11.56%、火電降4.93%，其他可再生能源增1.14倍。
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