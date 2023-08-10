英明年60%機會陷衰退 估通脹2028達標

英倫銀行上周再加息0.25厘，將指標利率升至5.25厘的15年高位，可見俄烏戰爭持續下，英國通脹壓力揮之不去。最新英國智庫國家經濟社會研究所（NIESR）亦預期，英倫銀行最早要到2028年才能夠將通脹恢復至2%的目標，且警告當地經濟發展正停滯不前。

NIESR估到今年底，英國通脹會由目前的7.9%降至5.2%，但之後跌幅將開始放緩，所以2025年、2026年和2027年的平均通脹都略高於2%，與英倫銀行料2025年就會跌至2%的看法截然不同。

經濟增長方面，該機構料英國經濟今明兩年分別增長0.4%和0.3%，而3個月前的預測為升0.3%和0.6%，又認為至明年底，英國經濟有高達60%機會重返衰退，原因是熟練工人短缺、生產率低迷、公共投資缺乏，以及地方經濟僅見低度發展等因素所致。

NIESR主管Jagjit Chadha則稱，隨着市場重提通脹、政治動盪、全球經濟放緩、石油衝擊及罷工等名詞，均令人「回帶」重返1970年代，亦即物價上漲之際，經濟增長卻處於停擺狀況，且料全英產出將表現低迷，部分地區感受到的壓力更大。就以英國第3大城市伯明翰所在的西米德蘭茲郡為例，計及通脹調整後的工資將下降5%，遠不及倫敦實際工資增長7%的表現。

料下月再加息 不過，亦有外媒經濟研究認為英國通脹經已緩和，並指考慮到當地10月家庭能源支出可能下降，將年底通脹預測下調0.3個百分點，料屆時消費物價指數（CPI）年率增幅僅4.9%，以反映英國能源監管機構Ofgem擬於本月稍後宣布的家庭能源價格上限的消息。

惟研究亦補充，整體通脹下跌暫時不足以令英倫銀行暫停加息，因私營部門工資增幅依舊高企，故核心通脹只會緩慢趨跌，預計央行會在9月和11月繼續加息。

英鎊兌美元昨微升0.05%，報1.2752，折合兌9.96港元。