WeWork警告持續經營能力存疑

共享辦公室龍頭WeWork發出經營警告，對公司的持續經營能力存在重大疑問。公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件表示，從目前的虧損、預計的現金需求、較高的會員流失率及流動性水平，都引發了對經營前景的擔憂。

擬發債賣產集資 股價挫 WeWork列出了改善流動性和盈利能力的措施，包括通過重組及重新談判更有利的租賃條款來削減成本，通過減少會員流失和增加新的銷售額來增加收入，以及控制支出。該公司表示，將通過發債、增發股票或出售資產等方式籌集更多資金。

經濟衰退的擔憂加上科技行業缺水，嚴重影響共享辦公室的需求。員工不願返回辦公室的情況下，商用物業市場出現廣泛的動盪。繼去年虧損23億美元，WeWork今年上半年虧損7億美元。截至6月底，公司擁有的現金及等值物只有2.05億美元，流動資產總額6.8億美元。

公司第二季銷售額及虧損收窄幅度同樣差過市場預期，同時發布持續經營警告，股價周二盤後急瀉逾兩成，周三早段曾挫33%。

WeWork曾是全球最有價值的初創公司之一，市值一度高達470億美元（約3,666億港元）。然而，自2021年透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市後，其市值蒸發超過95%。自3月中旬以來，股價一直未曾高過一美元。若以周二收市價0.21美元計，市值僅約4.5億美元。